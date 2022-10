¿Qué aparatos cambian de hora solos y en cuáles hay que hacerlo manual? Prepárate para horario de invierno

¡Tic..tac! Ha llegado el momento de prestarle un poco más de atención de lo habitual a los relojes porque en solo unas horas habrá que cambiar la hora para que, cuando sean 03:00 horas del domingo 30 de octubre, estos se retrasen hasta las 02:00. El horario de invierno requiere de esta modificación y, aunque la mayoría de aparatos ya la hacen de forma automática, debemos tener en cuenta que no es así con todos ellos.

Desde LOS40 somos conscientes de que este fin de semana, como ocurre cada año, volverán a surgir las dudas sobre qué relojes cambian automáticamente su hora y cuáles hay que retrasarlos de forma manual, así que para ellos, hemos elaborado esta guía básica para no perderse en este cambio de hora de invierno y empezar a llegar pronto a todos lados sin querer.

Los aparatos que cambian de hora de forma automática

Por norma general, todos los smartphones cambian de hora de forma automática, así como otros dispositivos electrónicos como los ordenadores de sobremesa y los portátiles. Gracias al Network Time Protocol, uno de los protocolos de internet más antiguos que existen y a través del que se consigue que los relojes de los sistemas informáticos se mantengan en hora gracias a una red de datos con latencia (la suma de los retardos temporales).

Eso sí, es posible que tu teléfono, tablet u ordenador tenga la opción de cambio de hora automático desactivada, o esté desconectado de la red y tengas que hacer el cambio manual. Esto no suele pasar, pero si se da el caso, debes acceder a los ajustes de tu aparato, buscar la configuración de la fecha y la hora y después, activar la hora automática según tu zona horaria o si se da el caso de que está desconectado de Internet, activar los datos o el wifi para que se conecte a la red y se sincronice.

En el caso de los smartwatchs, debes tener en cuenta que estos van sincronizados con el teléfono móvil, por lo que, si se cambia la hora en este, también se producirá el atraso en el reloj inteligente de pulsera o el brazalete de actividad. En caso de que el teléfono no se haya cambiado, para que se ejecute el ajuste en el smartwatch, solo deberemos hacer la modificación en el smartphone y esperar a que se sincronicen.

Por último, los ordenadores antiguos o aquellos que no estén conectados a la red, por norma general también cambiarán la hora de forma automática ya que los sistemas operativos de Windows, Mac, etc, están programados para ello.

Los dispositivos que no cambian de hora automáticamente

Al contrario de lo que ocurre con los teléfonos y los relojes inteligentes, todos aquellos dispositivos que no cuenten con un sistema operativo moderno integrado requieren de un cambio manual de hora cuando lleguen las 03:00 de la madrugada para adaptarse al horario de invierno. Los despertadores que no estén conectados Internet, los relojes de muñeca clásicos, los relojes de pared, despertadores analógicos y demás aparatos que indiquen la hora pero que no estén conectados a Internet ni tampoco estén vinculados a un dispositivo que sí lo esté, requerirán de una modificación manual.