Estos son los K-Dramas más populares de los últimos años

Los K-dramas se han ganado un lugar muy especial en los corazones de los amantes de las series. Cada vez son más los que caen rendidos ante estas historias creadas en Corea del Sur y que son capaces de enganchar con tan solo ver unos minutos.

Los expertos en cibeseguridad de VPN Overview han creado una lista de los K-dramas más populares de los últimos años, que están disponibles en Netflix y en otras plataformas. Como era de esperar, la lista está encabezada por El Juego del Calamar, la serie que vio la luz en septiembre de 2021 y que inmediatamente se convirtió en un fenómeno.

Esta serie creada por Hwang Dong-hyuk lidera la lista con casi 15 millones de búsquedas mensualmente, cuya cifra es siete veces más que el K-drama que se posiciona en segundo lugar. Pero, ¿qué serie sigue a la popular de Neflix? All Of Us Are Dead. Tiene casi tres millones de búsquedas mensualmente y trata de un grupo de estudiantes de instituto que luchan en un apocalipsis zombie.

La siguiente de la lista es Business Proposal con 1,5 millones de búsquedas. Es el primer K-drama romántico de la lista y su historia de amor conquista a cada vez más usuarios en todo el mundo.

Pero, ¿cuáles son el resto de K-dramas que protagonizan la lista? Aquí te dejamos el Top 10 elaborado por VPN Overview:

El Juego de Calamar All Of Us Are Dead Business Proposal True Beauty Our Beloved Summer Crash Landing On You Hellbound Itaweon Class Love Alarm Hospital Playlist

"Es interesante ver cómo después de un año de su estreno, El Juego del Calamar aún es tan popular en todo el mundo", declaran desde VPN Overview. "Seguro que las siete nominaciones a los Emmy de este año y las dos victorias a Mejor Actor y Mejor Director de un K-Drama en el último mes ha traído de vuelta el rama a la boca de todo el mundo de nuevo, recordando al público cuándo impactó al mundo, teniendo también en cuenta a la "ola coreana" que ha estado dando de qué hablar en los últimos años", añade.

Y tú, ¿has visto alguna de las series mencionadas en la lista creada por esta empresa de ciberseguridad? ¿Te animas a adentrarte en todas estas historias? Una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás.