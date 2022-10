Muere Jerry Lee Lewis, una leyenda del rock and roll y autor de ‘Great Balls of Fire’

Uno de los fundadores del rock and roll, Jerry Lee Lewis, ha fallecido este pasado viernes 28 de octubre a los 87 años de edad. Así lo ha confirmado su representante, Zach Farnumh, a través de un comunicado en el que ha explicado detalladamente que el artista ha muerto en su domicilio, localizado en el condado de Desoto, al noroeste del estado de Mississippi (Estados Unidos).

Según Farnumh el cantante ha fallecido por “causas naturales”. Aunque bien es cierto que Jerry Lee Lewis presentaba un delicado estado de salud, después de que en 2019 sufriese un derrame cerebral que le llevó a cancelar todos sus compromisos. Días antes, concretamente, el miércoles 26 de octubre la revista TMZ notificó a sus lectores erróneamente de la muerte de Lewis, lo que hizo que todos pusiesen el foco en su estado de salud.

Además, su entorno más cercano ha asegurado que su séptima y última mujer, Judith, no ha se separado de él en ningún momento y ha confirmado que Lewis le había reconocido no tener miedo de emprender su nuevo viaje.

Jerry Lee Lewis tocando el piano en su juventud. / Hulton Archive/Getty

Jerry Lee Lewis fue una de las principales figuras que sembraron el germen del rock americano como lo conocemos en la actualidad. Durante la década de los 50 compartió pasión con Chuck Berry y Elvis Presley, dos grandes leyendas de la música. Sin embargo, su mala cabeza le jugó una mala pasada ya que contrajo matrimonio con la hija de su primo, que tenía tan solo 13 años, lo que marcó un antes y un después en su carrera.

Probablemente muchos le reconozcan por sus canciones más escuchadas: Whole lot of shakin on y Great balls of fire, que años después de sus lanzamientos fueron incluidas en el salón de la fama de los grammy, donde se premia la calidad artística e histórica de las obras, pero tenía muchos más. Uno de los que más alegrías le dió fue High school confidential, que compuso junto a Ron Hargrave, otro músico de renombre en la década de los 50. De hecho, tal fue el éxito que se convirtió en la melodía principal de la película homónima conducida por Jack Arnold.

Una carrera con luces y sombras

Con tan solo 9 años comenzó a tocar el piano, su principal seña de identidad, y poco después, debutó en locales muy pequeños en la zona en la que residía Luisiana (Estados Unidos) inspirándose en el estilo afroamericano que veía en otros artistas.

Jerry Lee Lewis en uno de sus últimos conciertos en Nueva York. / Taylor Hill/Getty

Cuando Elvis Presley comenzaba a forjarse su propia andadura musical, Lewis comenzó a grabar sus primeras canciones, que más tarde, se acabarían convirtiendo en sus mejores hits. Hablamos de canciones como Whole lotta shakin goin on, Great balls of fire y Breathless, que le dieron nombre en la industria musical.

No sería hasta 1956 cuando veríamos compartir micro a Jerry Lee Lewis con Elvis Presley, Johnny Cash y Carl Perkins. De esta colaboración salieron varias grabaciones bajo el título de Million Dollar Quarter. Años después, el cantante americano comenzó a disfrutar de una gran popularidad lo que le llevó a embarcarse en una gira internacional con parada en varias ciudades europeas, aunque entonces comenzó a protagonizar varios escándalos que catapultaron su propia carrera.