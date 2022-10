¿Por qué los artistas publican sus canciones los viernes?

Son las 00:00, el calendario indica que es viernes y, aparte de estar ya con un pie dentro del fin de semana, eso significa una cosa: ¡música nueva! Nuestro radar de novedades se actualiza y, no solo nos encontramos a nuestros artistas favoritos, sino que también observamos cómo se nos cuela algún que otro cantante que se asemeja a nuestro gusto musical; escuchas su nuevo tema y, sin darte cuenta, le das al corazón y... ¡Listo!, añadida a tus canciones favoritas.

Con el paso del tiempo, quizás se haya vuelto el día más deseado para los amantes de la música que están deseando escuchar los nuevos temazos de sus artistas favoritos. Y es que, echar un vistazo a las novedades musicales se ha vuelto una tarea más que completar cada viernes.

Pero, si todos los artistas programan sus lanzamientos para este día, no es por pura casualidad... Y, aunque seguro que alguna vez te has preguntado el motivo por el que no son un martes o un domingo, no has sabido encontrar la respuesta. ¡Ahora te la vamos a dar!

¿Por qué se lanza una canción los viernes?

Para entender el motivo tenemos que viajar a 2015 cuando la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (FIPI), una organización que representa los intereses de la industria discográfica en todo el mundo, firmó un acuerdo para que todas las plataformas musicales, tanto de pago como físicas (que desgraciadamente cada vez quedan menos), sacasen ese día las novedades musicales.

De hecho, países como Holanda, Alemania, Australia e Irlanda ya llevaban tiempo lanzando sus novedades musicales el viernes. Un hecho que animó a otros países a fijar en su estrategia de marketing este día.

Pues sin duda, si hay algo en lo que se ha ganado ventaja es en evitar la piratería, ya que al lanzar todos los países el mismo día el single de un artista, sea del género musical que sea, se evita que se dañe el número de ventas.

¿Qué pasa con los artistas emergentes?

Sin embargo, no todo es de color de rosa y esto ha hecho que los pequeños artistas se tengan que pelear por conseguir un hueco entre los cantantes que llevan un mayor recorrido dentro de la industria musical.

Esto ha hecho que sean muchos los que, para evitar que sus lanzamientos se conviertan en un problema y no consigan el éxito deseado, prefieran lanzar su tema cualquier otro día menos el viernes.