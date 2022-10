Beyoncé, Aitana, Ellie Goulding y Rosalía nos llevan de museos en sus videoclips

Resulta complicado encontrar algo que Beyoncé, Aitana, Ellie Goulding o Rosalía tengan en común más allá de que se dediquen a la música y que sean estrellas con una gigantesca legión de seguidores. Pero lo que nunca habíamos imaginado que sucedería algún día es que cualquiera de nosotros pudiera irse de museos con ellas.

En los últimos años se ha convertido en tendencia una nueva manera de expresarse artísticamente y que une dos bellas artes como son la música y la pintura. Gracias a algunos de los mejores videoclips musicales que hemos visto en los últimos años.

Propuestas atrevidas, estéticamente inmejorables y con una belleza que supera los límites del arte. Sus vídeos son además una oportunidad perfecta para descubrirnos detalles nuevos de pinturas menos conocidas o incluso poder visitar museos que de otra manera nos sería imposible descubrir.

Beyoncé y Jay Z, en el Louvre de París

The Carters, aká Beyoncé y Jay Z, grabaron la tarjeta de presentación de su proyecto musical conjunto en varias salas del museo del Louvre de París. Además del primer cuadro que recogía a una persona negra (Retrato de una mujer negra de Marie-Guillemine Benoist), la reivindicación racial siempre está presente en sus trabajos, cabía destacar su presencia junto a la Gioconda o Mona Lisa, la consagración de Napoléon de Jacques-Louis David, la Venus de Milo...

La pinacoteca francesa permitió a los Carter rodar junto a la Mona Lisa con un claro objetivo: convertirse en el museo más visitado del año. Para ello crearon incluso una ruta por las galerías donde rodaron Beyoncé y Jay Z. Hora y media de duración con 17 obras de arte históricas. El ressultado fue que rompió el récord de visitantes del 2018 por encima del MET neoyorquino con más de 10 millones de visitantes.

Rosalía, en el Reina Sofía de Madrid

Han pasado 5 años desde que Rosalía se puso frente el Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía de Madrid para interpretar la canción Catalina. Lo hizo dentro de un ciclo llamado Suena Guernica organizado por RTVE. Una manera de celebrar el 80º aniversario de la creación de esta obra maestra que reflejaba el horror del bombardeo de aquella población durante la guerra civil.

Suena Guernica - Rosalía & Refree, 'Catalina'

Por delante de este maravilloso cuadro pasaron artistas de la talla de Iván Ferreiro, Marlango, Albert Pla, Cristina Rosenvinge, Amaral, Rayden, Marlango, Vetusta Morla...

Ellie Goulding, en el White Cube Gallery de Londres

El último videoclip, del que tengamos constancia, rodado en el interior de una pinacoteca es Let it die de Ellie Goulding. La cantante británica ha rodado en diferentes salas del museo londinense The White Cube Gallery. Además de su increíble estética, esta galería alberga algunas de las mejores exposiciones del arte contemporáneo.

Ver el concepto audiovisual del videoclip musical de Ellie Goulding en un escenario como ese es simplemente maravilloso. Algunas de sus coreografías, de hecho, entran en juego con algunas de las obras expuestas.

Aitana - Otra vez

Otra manera de unir música y arte sin necesidad de pasar por la puerta de un museo es la propuesta audiovisual de Aitana para el videoclip de Otra vez. ¿Imágenes musicales recreando pinturas clásicas? Sí: y todo por un beso. La metáfora hecha imagen gracias al trabajo de su director Nuno Gomes y la productora Compostela Films & Arts; con un gran trabajo del departamento de arte y de vestuario, formado por Yeray González Ropero, Yolanda Lee, María Arévalo, Francesca Rinciari y Paula Delgado, entre otros.

De Gustav Klimt a Marc Chagall pasando por René Magritte. En LOS40 te lo contamos todo en este reportaje.