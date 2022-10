Irene Rosales comparte una carta muy emotiva: “No trates de entender la muerte”

El 31 de octubre es una de las noches más especiales del año. Además de sacar nuestro lado más creativo y escalofriante para disfrazarnos en Halloween, a las 00:00 y, por tanto, 1 de noviembre, también se celebra el Día de Todos los Santos. Un día con los sentimientos encontrados donde se recuerda a los que, por desgracia, ya no están con nosotros.

Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, hace casi dos años perdía a sus padres tan solo con nueve meses de diferencia. Un duro golpe familiar y totalmente inesperado para la influencer tras el que se refugió en su marido y en sus hijas, su gran apoyo en esos duros momentos.

En esta fecha tan especial, Irene ha querido buscar en el baúl de los recuerdos y rescatar una carta de lo más emotiva que se hizo viral. Unas palabras bajo el título "sé que me extrañas" llenas de significado, y con las que, a juzgar por el texto, se ha sentido muy identificada y ha querido dedicárselas a sus seres queridos.

Unos versos muy emotivos

Irene Rosales comparte un emotivo texto en sus stories / Instagram @irenerova24

"Sé que mi ausencia es dura, que desde que me marché, tus días no son como antes, sé que te cuesta conciliar el sueño, sé cuánto me extrañas y lo mucho que deseas que vuelva. Te he visto llorar y créeme, lloro contigo…". Así empezaba el texto que la sevillana ha compartido en sus stories de Instagram junto a una instantánea de la película 'Coco' de Disney.

"No es fácil verte triste, sé que es inevitable que llores, pues los recuerdos están en todos partes, ves fotos y tu mirada se llena de tanta nostalgia, lloras y yo acaricio tu pelo, he sentido tus lágrimas, tu dolor y tus miedos...", continúa.

El texto, que se viralizó en redes sociales, también habla de lo bonito que es el cielo y de "la paz y amor que existe" allí. "Si supieras que, si tú ríes yo sonrío contigo, en cada logro cada festejo, en cada alegría en cada tristeza yo he estado contigo, nunca te dejaré. Te amo y sé cuánto me amas", continúa el texto, afirmando que al final todo el amor que damos y recibimos está en nuestros corazones.

"No trates de entender la muerte, de hacer mil preguntas, mejor entiende la vida, porque la Vida es tu presente. Cuando pienses en mí, por favor regálame una sonrisa, que yo soy más feliz al ver también una hermosa sonrisa y te lo repito una vez más, si piensas en mí, ahí estaré siempre, siempre contigo". Así termina el texto del que no se conoce el autor, pero que firma bajo el pseudónimo: "Tu Ángel que te cuida desde el cielo".