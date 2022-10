Noel Gallagher y sus High Flying Birds lanzan hoy un nuevo sencillo, 'Pretty Boy'

Aún no hay novedades acerca de la fecha en la que se publicará el nuevo disco de Noel Gallagher's High Flying Birds, pero lo que si conocemos es el título que llevará el primer sencillo del que será el cuarto álbum de estudio de la banda de rock británica: se titulará Pretty Boy.

Pretty Boy marca el comienzo de un nuevo capítulo creativo. Grabado en el estudio del propio Noel en Londres, Lone Star Sound, y coproducido con Paul 'Strangeboy' Stacey, también cuenta con el viejo amigo y colaborador Johnny Marr en la guitarra.

Representativa del enfoque único de Noel para la composición de canciones, la pista tiene un conjunto vocal evocador entre una línea de bajo hipnótica, un cadencioso ritmo, riffs de alta energía y gancho instantáneo. Coincidiendo con el refinamiento sonoro de Pretty Boy, se encuentra un nuevo y sorprendente vídeo con letra.

Noel Gallagher's High Flying Birds - Pretty Boy (Official Lyric Video)

Sobre el nuevo single, el líder de High Flying Birds y ex Oasis, ha dicho: "Para este nuevo disco fue lo primero que escribí, lo primero que grabé en una maqueta y lo primero que terminé, por lo que lo correcto es que sea lo primero que la gente escuche. Un gran agradecimiento al gran Johnny Marr, por llevarlo a un lugar especial. Oh... y cuidado con un cameo mío en el vídeo... ¡¡el primero que me vea gana una bolsa de Flamin' Hot Wotsits Giants!!"

Hace unos meses, en declaraciones al diario británico Daily Star, Noel afirmaba que el nuevo álbum tendría un sonido mayormente "orquestal": "Pone a la gente la piel de gallina. Todo el álbum tiene una vibra. Hay 10 canciones y seis de ellas tienen cuerda, cuando escribía estas nuevas canciones, sólo oía cuerdas y coros". Reveló también que tomó conscientemente la decisión de que fuera así porque el álbum anterior, Who Built The Moon? sonaba "bastante electrónico y psicodélico".

La influencia del Duque Blanco

Posteriormente, en otra entrevista en el mismo periódico, Noel reveló que "personificó" a David Bowie para componer algunas canciones habló de la influencia del Duque Blanco en la canción Pretty Boy: "Me quedaba hasta tarde haciendo la voz de Bowie. Si esta canción suena como David Bowie, entonces voy a cantarla como él hasta que la haya terminado de escribir".

Noel Gallagher posa delante del mural en el que que están sus músicos favoritos: Bob Dylan, Andy Weatherall, David Bowie, John Lydon, John Lennon y Tony Wilson. / Dave J. Hogan/Getty Images

Tercer albúm

El anterior álbum de estudio de High Flying Birds de Noel Gallagher,Who built the moon, fue lanzado en 2017, ubicándose en el número 1 en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido en el momento del lanzamiento. Noel se ha mantenido creativamente inquieto y la continuación fue una serie de tres EP multigénero aclamados por la crítica. En junio de 2021 vino el lanzamiento de Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021), un recopilatorio que definió su carrera y celebra una década del rico y diverso cuerpo de trabajo de High Flying Birds de Noel Gallagher. El álbum marcó el tercer álbum número 1 consecutivo de la banda y el 12 álbum número 1 en la prolífica carrera de Noel.

Este verano, High Flying Birds completó una gira nacional de espectáculos al aire libre, que culminó con un set épico en el Pyramid Stage de Glastonbury ante una de las multitudes más grandes del fin de semana.

Noel Gallagher's High Flying Birds

Formada en 2009 por Noel Gallagher, excompositor y guitarrista principal de Oasis, la banda se completa con el expianista de estudio de Oasis, Mike Rowe, el baterista Chris Sharrock (último baterista de Oasis), el bajista de The Zutons, Russell Pritchard y el guitarrista Gem Archer (exguitarra de Oasis). Sus planes de carrera en solitario comenzaron en serio después de la desaparición de Oasis en 2009.

En julio de 2011, Gallagher dio una rueda de prensa en Londres en la que anunció que Noel Gallagher's High Flying Birds lanzarían un álbum homónimo en octubre de ese mismo año. El primer sencillo de la banda fue The Death of You and Me (2011), el cual tuvo muchas críticas positivas.

En 2014 anunciaron su segundo álbum, Chasing Yesterday, el cual se publicaría un año más tarde, el 2 de marzo de 2015. El tercer álbum de la banda de rock fue el ya mencionado Who built the moon (2017).

El cuarto álbum de estudio de Noel Gallagher's High Flying Birds se lanzará en 2023 y pronto se revelarán más detalles... ¡Estaremos muy atentos!