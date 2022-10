Nicki Nicole presenta sus próximos proyectos: ‘Darling’, ‘Grillz’ y ‘Frío’

Nicki Nicole quiere que empecemos el penúltimo mes del año de la mejor forma posible: con todos los lanzamientos que tenía preparados. La argentina ha estado trabajando muy duro en sus próximas canciones de las que nos ha ido dejando algunos adelantos. Lo que muchos no sabíamos es que tenía más temas en la recámara que quiere que salgan ya.

El pasado domingo 30 de octubre tocó en el Movistar Arena, aprovechando la ocasión para desvelar todo lo que se trae entre manos. A lo largo del concierto se han escuchado algunos adelantos e, incluso, ha presentado uno de los vídeos que tiene preparados con una cantante que todos conocemos, Lali Espósito. Además, el público se llevó una grata sorpresa al ver sobre el escenario a Trueno cantando con su pareja y viviendo un emotivo momento de amor.

Vídeo de ‘Darling’

Durante el concierto, Nicki presentó el videoclip que vendría con Darling, su nueva canción. El clip solo ha dejado más ganas de poder disfrutarla al completo, especialmente si nos fijamos en que sale Lali Espósito durante la grabación, algo que ha hecho arder las redes sociales. Muchos apuestan y desean que sea una colaboración y podamos escuchar a las dos artistas durante el tema, lo que no dejaría a nadie indiferente.

Nicki Nicole presenta el vídeo oficial de “Darling” durante su show en el Movistar Arena. pic.twitter.com/rwID4bC51a — Nicki Nicole Daily. | Frio (@NickiDaaily) October 31, 2022

También ha llamado mucho la atención cómo está ambientado el lugar, pues encontramos a la argentina sobre el escenario con un abrigo de la época del charlestone en un bar del mismo año. En mitad del clip, la cantante tira una copa y se enfrenta al hombre que tiene a su lado mientras canta que ella ya no es para él: “A mí me gusta mejor sola, manejo mejor las horas, no necesito a nadie ahora”.

‘Grillz’, junto a El Alemán

Además de Darling, Nicki también tiene preparada una nueva colaboración junto a El Alemán, un cantante urbano compañero de la artista. Su tema se llamará Grillz y saldrá el próximo 4 de noviembre, una forma perfecta de empezar el mes. La palabra que aparece en el título es un complemento que muchos conocemos gracias a Rosalía, se trata de las fundas con brillantes que se colocan en los dientes y que pueden estar hechos de oro, plata o recubiertos de diamantes.

“GRILLZ JUNTO A @mxalemanmx sale este 4 de noviembre SABEMO QUE ESTO ES 4REALLL”, escribió la argentina junto a unas fotos con el cantante y con los dientes llenos de brillos.

Adelanto de ‘Frío’

Uno de los temas que si conocíamos era Frío, ya que fue la propia cantante quién nos regaló un adelanto al piano. De momento no hay fecha confirmada para el lanzamiento, pero sí que aprovechó el concierto en el Movistar Arena para cantar un pedazo del sencillo y explicar que saldría en noviembre.

Nicki Nicole nos da un adelanto de “Frio”, su próximo sencillo a estrenarse a principios de Noviembre.🥶❄️ pic.twitter.com/bqadS4NJKR — Nicki Nicole Daily. | Frio (@NickiDaaily) October 31, 2022

De momento solo tenemos que esperar a que la argentina nos vaya desvelando más detalles y vivir junto a ella una de sus mejores etapas musicales. Y tú, ¿qué canción quieres escuchar primero?