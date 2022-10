Louis Tomlinson: “La primera persona que escuchó mi disco fue mi hijo Freddie”

Después de tres años sin poder hablar con él, Louis Tomlinson se ha pasado por los estudios de la radio de los éxitos para hablar con Tony Aguilar en LOS40 Global Show. El artista, que continúa cosechando éxitos en la escena internacional, ha hablado con nuestro presentador estrella sobre su próximo álbum, `Faith in the Future´, la gira que dará por España e, incluso, ha respondido a varias preguntas de sus fans.

Recuerdos del primer concierto del disco `Walls´

“Recuerdo que estaba muy nervioso aquel día. Creo que porque era la primera vez que iba a hacer un set completo. Antes había hecho actuaciones con tres o cuatro conciertos, pero esa era la primera vez que iba a hacer un set completo. Estaba muy nervioso cuando llegué al escenario, estaba muy emocionado por lo que iba a pasar”.

Cómo surgió el nombre de su último disco

“Lo elegí por varias razones. Mi primer álbum tenía un cierto peso emocional y quería escapar de eso. Así que trabajé en un sonido más esperanzador en el disco y creo que el título refleja bien ese sonido. Creo que es un título esperanzador, pero también es un reflejo de cómo soy como persona. Yo siempre he sido un optimista así que es una buena representación de lo que soy”.

Un nuevo sonido

“En esta ocasión había algo, me sentía más valiente para hacer exactamente lo que quería hacer. Creo que la gira me dio confianza para ello. Pero hay un elemento crucial en mi base de fans, no es un cliché. La gente me permite hacer lo que quería hacer”.

Cómo se inspiró para Bigger than me y Out of System

“Creo que en muchas canciones te sientes inspirado por la gente, por otra gente. No todo está basado en algo que has experimentado, algunas veces la composición glorifica el hecho de ver a la gente. Hay un millón de historias cada día, así que encuentro mucha inspiración en la gente”.

Louis Tomlinson - Bigger Than Me (Official Video)

Quién escuchó primero el disco

“La primera persona fuera de mi equipo que lo escuchó... Probablemente fuera mi hijo Freddie. Obviamente no todo el disco, pero cuando tengo una canción que me gusta la escucha y parece interesado, pero yo ver en sus ojos si lo está o no de verdad. Su canción favorita es del disco anterior, Kill my mind, de lo cual estoy muy orgulloso.

