Risas en las redes: Abraham Mateo recuerda su inocentada sobre la no-muerte de Michael Jackson con una broma

Era el año 2015 cuando un Abraham Mateo de 18 años protagonizaba uno de los mejores momentos vividos en el programa de Inocente Inocente emitido en TVE. Era el 28 de diciembre en la gala tradicional de este programa, cuyo objetivo es el de recaudar dinero para la Fundación Inocente Inocente y así ayudar a niños con cáncer, discapacidad física, psíquica y todo tipo de enfermedades raras.

Como manda la tradición, toda celebridad que protagoniza un capítulo de este programa es víctima de una broma muy bien organizada. En el caso de Abraham, le convencieron de que iba a conocer a Michael Jackson, que iba a colaborar con él y que su muerte había sido una mentira. Aunque leyendo estas líneas te cueste imaginar que acabó creyéndolo, lo hizo gracias a la convicción de todo su equipo.

Esta broma ha trascendido hasta la actualidad y todos los años sigue recordándose en las redes sociales. Tanto que el propio Abraham ahora lo ha mencionado en la noche más terrorífica del año: Halloween.

A la fiesta a la que asistió se encontró con un disfraz del Rey del Pop, que le recordó inmediatamente a uno de sus momentos más recordados en televisión. Aprovechando la ocasión, ha inmortalizado este encuentro y ha lanzado una broma en sus redes que ha desatado las risas entre sus fans. "Veis como estaba vivo, tontos??", dice en la descripción de la foto.

"Ayyyy que recuerdos el día de los inocentes", dice una de sus fans. "Va a ser que si!! A ver cuando hacéis esa colaboración de la que tanto se habló en el programa", añade otra. "Te juro que me harto de reír con este tío", dice uno de sus seguidores.

Ha cambiado mucho en la vida de Abraham Mateo desde el 2015. Por aquél entonces, había lanzado su cuarto álbum de estudio Are You Ready?, pero lo que él no sabía era que posteriormente acabaría colaborando con grandes artistas de la industria, como son Farruko, Jennifer Lopez, 50 Cent, Lali y De La Ghetto, entre otros.

El esfuerzo y la constancia le han regalado a Abraham muchos éxitos en su carrera. Ahora, además de publicar sus propias canciones, escribe temas para otros artistas que también han sonado en las listas de éxitos. Y tú, ¿recuerdas al inocente Abraham de 2015?