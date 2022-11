Ester Expósito revoluciona a los usuarios con su disfraz para Halloween: “Lo has clavado”

Como cada año, Halloween nos ha dejado unos disfraces que no han pasado desapercibidos en las redes sociales. Las celebridades han puesto en marcha su imaginación para intentar convertirse en los reyes de la noche más terrorífica del año. Algunos lo han conseguido con creces y otros se han quedado en el intento, pero lo importante es que no han querido perderse la fiesta.

Una de las que ha revolucionado a sus fans en las redes sociales es Ester Expósito. La joven actriz española ha desvelado este 1 de noviembre cuál fue el disfraz que lució en este Halloween, y muchos no han tardado en pillar la referencia.

Se trata de Pris, el personaje de Blade Runner interpretado por Daryl Hannah. Por ello, Ester ha lucido una peluca rubia corta y un maquillaje idéntico al del personaje. Además, ha completado su publicación en las redes sociales con una frase mítica de dicha película. "Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia", dice, haciendo referencia a las palabras que pronunciaba Roy Batty en su discurso.

Los fans y compañeros de la actriz no han tardado en reaccionar. "Damn! Lo has clavado!", dice el rapero Cres. "Oh, the night is my world", añade Sergio Momo. "Flipando", "Wow" y "Personaje genial el que escogiste" son algunos de los halagos que pueden leerse entre los comentarios de su publicación.

Lo cierto es que el nombre de Ester Expósito ha sido protagonista de las redes sociales en los últimos días tras su estreno en la plataforma de TikTok. "Holaaaaa ya estoy aquí", decía hace unos días en un vídeo que ya tiene más de 5 millones de visualizaciones. Este recopila algunas imágenes que la propia Ester ha unido para estrenarse por todo lo alto.

También ha compartido un avance de Venus, la nueva película que va a protagonizar y que va a aterrizar en los cines el próximo 2 de diciembre. Se trata de una cinta de terror de Álex de la Iglesia que va a mostrarnos a una Ester ensangrentada. Tratará la historia de "un grupo de treintañeros españoles llega en viaje de turismo a Venecia y empiezan a desaparecer. Ante el misterio del paradero de uno de ellos, los demás emprenden la búsqueda, y lo que era un grupo de amigos muy unidos se va resquebrajando, empieza a haber fisuras", explicó el propio director según lo recogido por Fotogramas.