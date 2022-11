Recordamos a Jerry Lee Lewis en La Máquina del Tiempo (y a Alejandro Sanz, Tokio Hotel, Taylor Swift…)

No hemos podido (ni querido) evitar acordarnos esta semana en La Máquina del Tiempo de Jerry Lee Lewis, quien falleció hace unos días a la edad de 87 años. Aunque de extrañas costumbres —fue muy polémica su boda con su prima de 13 años—, Lewis fue uno de los pioneros del rock and roll, con éxitos incontestables como Great balls of fire. Gracias a él, y a otros como él (Elvis Presley, Carl Perkins, Little Richard, Fats Domino, Buddy Holly, etc.), que encabezaron la revolución de la música juvenil a mediados de la década de 1950, hemos podido disfrutar de años y años de rock y pop. Con un homenaje a este legendario cantante y pianista se cierra la sección esta semana. Pero antes, como siempre, recordamos canciones que fueron número uno de LOS40 una semana como la actual.

Hace un año, en 2021, el primer puesto lo consiguieron The Kid LAROI y Justin Bieber con Stay. Fue su segunda semana no consecutiva en lo alto, ya que antes lo había conseguido a principios de octubre. Como recordaréis, estuvieron muchas semanas en la lista y llegaron a ostentar el récord de permanencia. Hace cinco años, la reina del chart fue una artista que está ahora de máxima actualidad por un nuevo trabajo: Taylor Swift. El 28 de octubre de 2017 alcanzó la primera posición con Look what you made me do.

Otro grande, aunque nacido en España, lideró la lista la semana del 27 de octubre de 2012, hace diez años: Alejandro Sanz. Y lo hizo con Se vende, tema incluido en su disco La música no se toca. En 2007, Tokio Hotel seguían mandando en LOS40 con Monsoon. Aunque su estilo es diferente al de Alejandro Sanz, no cabe duda de que Enrique Iglesias es otro artista español de trascendencia internacional. Su versión de La chica de ayer, de Nacha Pop, fue número uno de la lista una semana como esta de 2002.

Hace veinticinco años, la rockera Meredith Brooks tocó techo en LOS40 con Bitch, que ha sido a la postre su único gran éxito. Pertenecía a una generación de aguerridas mujeres del rock donde también estaban Jewel, Alanis Morissette o Sheryl Crow. Desde que en 2007 publicase su último álbum anda desaparecida de los estudios de grabación. Y en 1992, el puesto de honor fue para Celtas Cortos y su reivindicativo ¡Ya está bien! Fue aquel un grandioso año para los vallisoletanos, que consiguieron ser número uno con cuatro canciones: El ritmo del mar, 20 de abril, Cuéntame un cuento y esta que ahora rescatamos.