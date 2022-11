Sezar Blue vs. Cenando Con Pablo: la polémica que ha agitado a los ‘foodies’ españoles

Cada vez surgen más influencers gastronómicos que se dedican a recorrer los restaurantes de España para trasladar a los usuarios sus opiniones sobre el servicio y la comida de todos estos lugares. Vamos, que te ayudan a evitar desembolsarte una buena cantidad de dinero en vano.

Dos de los más reconocidos del sector son Sezar Blue y Cenando Con Pablo. El primero de ellos acumula más de 100.000 seguidores y, el segundo, más de 200.000. Fueron de los primeros en unirse a este movimiento y ahora han conseguido reunir un ejército de fans fieles que se fían de sus palabras.

Pues bien. Según Sezar Blue, no todo es lo que parece. No es ninguna novedad que cuando en las redes sociales se sube un contenido que ha sido pagado, las celebridades (en este caso, los influencers gastronómicos) deben dejarlo bien claro. Por ejemplo, si Sezar Blue va a un restaurante y le pagan por promocionarlo en sus redes, debe añadir la etiqueta de "colaboración pagada" para así evitar malentendidos.

Esto ha sido el motivo principal de la polémica que ha agitado el mundo de los foodies en las últimas horas. Polémica que ha estado protagonizada por los mismos Sezar Blue y Cenando Con Pablo. "Harto de que Instagram sea un anuncio tras otro, de la gente a la que sigo. Anuncios encubiertos en los que me tratan de hacer creer que esos restaurantes o esos productos son maravillosos y son descubrimientos que han encontrado por casualidad, que les encantan y que me lo quieren recomendar porque soy su seguidor. Estoy haciendo una buena criba de toda esa gente que trata de engañarme para ganar dinero a costa de mis likes, mis conentarios y mi follow. Gente que incumple las normas de la comunidad día a día colándome anuncios sin mi consentimiento, y sin advertir que es un anuncio", ha declarado Sezar en su última publicación de Instagram.

"Y por último: si te he dejado de seguir entre ayer y hoy… igual eres del club de los vende humos, no te molestes en preguntar: PASO DE TI", concluye.

El mensaje de Cenando Con Pablo

La cosa no ha quedado ahí. Minutos más tarde, el foodie Cenando Con Pablo aparecía entre las respuestas de la publicación de Sezar con un mensaje que no tardó en desatar la polémica. "El lobo siempre es el malo si es caperucita quien te cuenta la historia. No te voy a dar ni un minuto de fama. Llegará el momento que te des cuenta de lo enormemente que se te ha pirado. Saludos", decía.

Sus palabras han revolucionado a los fans de ambos influencers, quienes en más de una ocasión los habían visto juntos en algunos contenidos compartidos en las redes. Y es que ambos se han dejado de seguir y Pablo ha acabado bloqueando a César. ¿Cómo concluirá esta historia?