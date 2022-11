¿Qué fue de las primeras Destiny’s Child? ¿Por qué despidieron a LeToya Luckett y a LaTavia Roberson?

Fueron componentes originales de Destiny's Child. Participaron en los dos primeros álbumes del grupo. De la noche a la mañana, y sin previo aviso, las echaron. Se enteraron viendo en la tele el vídeo de Say my name. Letoya Luckett y Latavia Roberson descubrieron entonces que las habían sustituido... las nuevas componentes del grupo aparecían moviendo los labios en una canción que habían grabado ellas.

Las primeras Destiny's Child

Destiny's Child no siempre se llamó Destiny's Child. Y no siempre fue el popular trío que hoy todos conocemos (Beyoncé, Rowland, Williams). Cuando daban sus primerísimos pasos, allá en Houston, en 1990, su nombre era Girls Tyme y era un sexteto. Tras algunos años, se redujo a cuarteto: además de las fundadoras, Beyoncé Knowles y Kelly Rowland, el grupo se completó con LeToya Luckett y LaTavia Roberson.

En 1996, cambiaron su nombre. Lo tomaron de un pasaje de la Biblia. "Cogimos la palabra 'destino' de la Biblia, pero no pudimos registrar el nombre, así que añadimos 'niño', que es como un renacer del destino" contaba Knowles en una autobiografía de la banda. El que nunca cambió fue el mánager. Matthew Knowles, padre de la diva del R&B, fue el hombre que manejó los hilos de la formación desde el principio.

Cuatro amigas y una gran brecha

Tras debutar con el homónimo Destiny's Child (1998) y triunfar con el single No, No, No Part 2., el cuarteto lanzó The writing's on the wall (1999) con un tremendo éxito y temas inolvidables como Say my name o Bills, Bills, Bills (primer nº1 en USA del grupo). El álbum las catapultó al 'mainstream' y las introdujo al gran público. Sus letras de empoderamiento femenino o sus diseños únicos, hicieron que su ascenso a la fama fuera firme y masivo. Lamentablemente, cuando los sueños de las cuatro amigas se estaban cumpliendo, cuestiones personales y profesionales, provocaron una gran brecha. A finales de 1999, Beyoncé anunció en TRL que Luckett y Roberson había dejado el grupo. Los fans no lo entendían. ¿Qué había pasado?

Una patada en el trasero y sin previo aviso

Al parecer, según publica CheatSheet, las tensiones habían aparecido durante las sesiones de grabación del segundo álbum. Luckett y Robinson acusaban al padre de su amiga Beyoncé de que no les pagaba adecuadamente y de que su único objetivo era ayudar a su hija a establecerse como solista. El 14 de Diciembre de 1999, ambas intentaron romper con el mánager... se quejaban de que el reparto del porcentaje de beneficios era desproporcionado y que favorecía injustamente a Knowles y a Rowland.

Exigieron un nuevo mánager y lo que recibieron fue… una patada en el trasero y sin previo aviso. Según ellas mismas revelaron, supieron que las habían expulsado del grupo cuando se estrenó el vídeo de Say my name y comprobaron, perplejas, que había dos nuevas componentes. Sus dos sustitutas eran Michelle Williams y Farrah Franklin, que se limitaban mover los labios en la canción que ellas habían grabado.

Tras el consabido cruce de acusaciones entre ambas partes, el asunto terminó en los tribunales. LeToya y LaTavia demandaron tanto a su manager como a sus antiguas compañeras de grupo. Entre otros temas financieros, alegaron que habían sido expulsadas sin miramientos y sin previo aviso. Además, se sentían víctimas de un sabotaje a sus carreras; pensaban que la canción Survivor (Superviviente) que Destiny's Child había lanzado en 2001, estaba dirigida a ellas. Llegaron a un acuerdo en Julio de 2002, aunque no se desvelaron los términos.

¿Qué fue de LeToya Luckett y LaTavia Roberson?

Luckett y Robinson dejaron de integrar Destiny’s Child en 2000 y, como es sabido, el grupo (sin Franklin, que duró solo cinco meses) continuó como trío y alcanzó el éxito mundial sin ellas. Hicieron tres álbumes más y, después de embarcarse en una gira mundial, anunciaron su disolución en 2005. Pero ¿Qué fue de LeToya Luckett y LaTavia Roberson?

Las dos se unieron y formaron un nuevo dúo de R&B al que bautizaron Anjel. Empezaron a grabar un álbum, que terminó aparcado. Afortunadamente, sus años con Destiny's Child habían sido muy lucrativos y pudieron 'sobrevivir', porque lo de Anjel no funcionó y en 2003 echaron el cierre.

Luckett firmó con Capitol Records en 2006 y emprendió una carrera en solitario, publicando tres álbumes con desigual éxito. Su debut llegó al platino y fue nº1 en las listas R&B de Billboard. Pero donde realmente ha tenido – y sigue teniendo - una trayectoria relevante, es como actriz. Ha hecho cine y televisión, incluida la serie Ballers de HBO, protagonizada por Dwayne Johnson. A día de hoy continúa actuando, principalmente en películas televisivas y en reality shows. También ha protagonizado la webserie, Leave it to Letoya.

Roberson atravesó una época muy difícil después de Anjel. Se apartó de la música y vivió de los royalties que recibía por haber escrito algunos de los primeros hits de Destiny's Child. La depresión pronto la golpeó y luchó contra el alcoholismo durante un tiempo. Confesó sus dificultades en la revista People, en 2016: "Fue muy difícil por la manera en la que lo descubrimos. Odio hablar de todo esto, y han pasado casi 20 años, pero es lo que es. Vimos el vídeo de Say my name en televisión, y así fue como nos enteramos de que no estábamos en el grupo". Con el tiempo, LaTavia se recuperó y regresó a la música, además de dar charlas motivacionales. Pero, sobre todo, está dedicada a sus dos hijos.

Sin resentimiento

Afortunadamente, no existe resentimiento entre ninguna de las cuatro. En 2014, durante el discurso de Beyoncé tras aceptar el ‘Michael Jackson Video Vanguard Award' de MTV, agradeció a Luckett y a Roberson su contribución al grupo y a su carrera. En 2018, Bey se reunió con LaTavia por primera vez en 18 años. Fue en una parada de su gira On The Run II en Houston. Sobre el encuentro, Roberson escribió "Fue maravilloso compartir una sonrisa y pasar tiempo con mi AMIGA desde hace 30 años..." . Por su parte, Luckett declaró en CheatSheet en 2022 "No me sorprende que sea el icono que es. Es un ejemplo a seguir".