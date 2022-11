El emotivo mensaje de Mau Montaner a su esposa por su cumpleaños: “La admiro tanto”

Mau y Ricky son dos artistas que siempre han dejado claro en redes sociales el amor que le tienen a sus parejas. En este caso, ha sido Mau quien ha querido dedicar unas emotivas palabras a su mujer por su cumpleaños, sobre todo si recordamos los duros momentos que vivieron con el nacimiento de Apolo, su primer hijo.

"Hoy cumplió años la mujer de mi vida. La madre de Apolo", comenzaba el cantante en su post de Instagram. "La más hermosa!! Este último mes se me ha triplicado el amor que siento por ella. Lo que ella hizo y hace yo jamás hubiese podido hacerlo", escribía haciendo referencia a las imágenes en las que aparece dando a luz en el hospital. En las fotos podemos ver como Sara llora por lo que esta viviendo mientras su marido le da ánimos y le acaricia la cara. Al igual que Camilo y Evaluna, la pareja son un ejemplo de superación y amor.

"La tipa más fuerte e increíble del planeta! La admiro tanto y no puedo creer que Dios me premió a mi y a mi hijo con ella. Te amamos amor! Estas fotos me dan mucho llanto... esos días en la clínica esperando a nuestro hijo me hicieron dar cuenta tanto más de lo afortunado que soy! Eres una superhéroe! ♥️feliz cumple!", concluía el cantante, dejándo claro a sus seguidores lo enamorado que está de Sara Escobar.

A lo largo del carrusel también nos ha dejado imágenes de los buenos momentos que han estado viviendo tras el nacimiento de su hijo. Desde fotos en la habitación de la clínica como de la madre en casa con el bebé en brazos. Se trata de un emotivo mensaje que el artista ha dejado a su mujer para demostrarle a ella y a todo el mundo que pase lo que pase seguirán juntos.