1 de 22 Muy cerca de la solista catalana se quedó David Guetta. El DJ francés sumó dos premios en la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2022 como Mejor Artista o Productor Dance en Categoría Internacional y con la Mejor Colaboración por Crazy what love can do junto a Becky Hill y Ella Henderson. Dos estatuillas que se suman a las 3 que ya tenía en su poder.