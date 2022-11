Las primeras palabras de Ibai Llanos tras el anuncio de la retirada de Gerard Piqué: “Leyenda”

El anuncio de la retirada de Gerard Piqué ha conmovido a toda la afición del FC Barcelona, que van a vivir el último partido del jugador por todo lo alto. Tanto compañeros como amigos han querido dejar un mensaje al culé en este momento tan importante. Entre ellos no podía faltar Ibai Llanos, un gran amigo y socio del futbolista.

Hace un año, Piqué se sinceraba en su canal de Twich y se pronunció sobre este tema: "Siempre me ha hecho ilusión ser presidente, aunque todavía me siento jugador y quiero seguir jugando. El día que deje de jugar en el Barça, me retiro. Solo me apasiona jugar con el Barça. Es el club de mi vida y ni siquiera una oferta podría hacerme cambiar de opinión. Eso no tiene precio. Más dinero no te da la felicidad".

Como no podía ser de otra forma, el vasco ha reaccionado a esta noticia. En primer lugar, ha publicado un tweet en el que definía con una palabra al catalán: "Leyenda". Junto al mensaje ha colocado el vídeo en el que el jugador anunciaba su retirada del Barça.

Además, Ibai ha subido a Instagram una foto con el protagonista junto a unas emotivas palabras: "Subo pocas cosas por aquí pero creo que nunca te había dicho nada bonito. Te retiras después de cumplir lo que dijiste, siendo uno de los mejores centrales de la historia y como una absoluta leyenda", comenzaba el mensaje.

"Sabes que soy más del Madrid que el Bernabéu pero todo lo que hemos conseguido en este año y medio ha sido surrealista. A veces tenemos nuestras diferencias pero gracias por todo lo que me has enseñado. Eres y serás siempre historia del fútbol español y del Barça. Ahora a disfrutar de tu nueva vida. Se vienen cositas. No te vuelvo a decirte nada bonito en mi puta vida", concluía Ibai, dejando claro el cariño que se tienen.