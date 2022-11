Kiko Hernández responde a la polémica que le tacha de “miserable”

Hace casi una semana, Kiko Hernández se vio envuelto en una polémica en la que sus compañeros de programa le tachaban de "miserable" y "rata" por haberse llevado 3.600 euros en ropa de una conocida marca a cambio de una colaboración. Por ello, el aludido ha vuelto a tratar el tema para contar lo qué pasó de verdad en el plató de Sálvame.

Cuando estas informaciones salieron a la luz, Miguel Frigenti y Gema López consideraron que había abusado de la marca: "Lo normal es llevarte 300-400 euros, no 3.600 euros", afirmaban. "Lo que no te puedes llevar es 7 cajas, eso se llama abusar", insistió su compañera.

Este jueves 3 de noviembre, Kiko abordaba un tema que no le ha dejado en buen lugar: "No sé de dónde salen las informaciones, me llevé 350 euros por cuatro historias y dos posts y llevamos una semana hablando de esto. Eso es lo miserable que soy, lo rata y lo avaricioso", comenzaba explicando.

Además, compartió con todos cómo vivió él dicha colaboración: "Anabel Pantoja me pone en contacto con ellos hace dos años. Con el rollo de la pandemia no quiero ir a ningún centro comercial, no quiero a ir a ningún lado y digo que no. Me llaman de nuevo, yo ya ni me acordaba... Voy y en todo momento se ha dicho que yo grito a las empleadas, que dejo estanterías vacías, que yo no tenía permiso para entrar, que me habían dado vales de 200 o de 400 euros, que empecé a cargar siete carros...".

Según Kiko, todo lo que se ha dicho es mentira: "No monté ningún pollo. Llegué a las doce y me fui media hora después. Estuve acompañado en todo momento de una directiva del centro. Me llevé 350 euros en productos por cuatro historias y dos posts".

Incluso, el colaborador admite que en el caso de haber querido abusar no habría podido, ya que estuvo acompañado durante todo el recorrido: "Estuve acompañado de un asistente que me dice lo que puedo coger, todo fue ropa de niñas y no compro bragas para regalar a nadie como se ha dicho", concluyó Kiko.