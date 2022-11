Dani Martín se impone en la lista con ‘Volverá (2021)’

Este primer sábado de noviembre Dani Martín ha conseguido el número uno de LOS40 con Volverá (2021) después de nada menos que 23 semanas en lista y un ascenso de 11 posiciones, la subida más fuerte de la semana.

Dani Martin - Volverá (2021)

Dani ya fue número uno con esta misma canción, aunque en la versión de su antiguo grupo, El Canto del Loco. En concreto, Volverá fue cinco semanas (dos consecutivas en enero y tres consecutivas en marzo) en 1997.Ahora, vuelve a liderar la lista en la adaptación que el madrileño grabó para su último disco, No, no vuelve. No es la primera vez que eso sucede: Crowded House fueron número uno con Weather with you en 1992 y 1997. En ese caso, era la misma versión del mismo tema. Aquí son versiones diferentes, aunque el lapso de tiempo entre un número uno y el siguiente es mucho mayor: quince años.

Volverá es el cuarto número uno de Dani en solitario: antes lo logró con Cero (2013), La mentira (2020) y Portales (2021). Si añadimos los 11 que consiguió con El Canto del Loco se convierten en un total de 15, con lo que sería el quinto cantante español masculino que más números uno ha cosechado en LOS40, tras Alejandro Sanz (25), Miguel Bosé (19), Camilo Sesto (18) y David Bisbal (16). Volverá (2021) es, por tanto, un suma y sigue en su deslumbrante palmarés en la lista. ¡Enhorabuena!

