La mami, la dura y la Bugatti ha vivido una noche llena de emociones en LOS40 Music Awards. La representante de Eurovisión 2022 se ha convertido en una de las protagonistas musicales del año. Tras arrasar en Turín con su SloMo, su nombre no ha dejado sonar en todos lados. Y no nos extraña, esta chica es una auténtica todoterreno.

Chanel, además de regalarnos su primera actuación de Toke en directo, ha sido una de las galardonadas de la noche. Chanel se ha llevado uno de los premios favoritos del público: el de Artista Del 40 al 1.

Ha sido Tony Aguilar, junto a un grupo de fans de la artista, quien le ha otorgado el premio. El primer LOS40 Music Awards de su carrera. Un galardón que ha emocionado a la artista.

El emotivo discurso de Chanel: “No me lo esperaba”

Cuando Tony Aguilar ha dicho el nombre de Chanel, la estrella no se lo podía creer. Emocionada, con lágrimas en los ojos, ha subido como una auténtica estrella al escenario. Entre aplausos y vítoreos, Chanel ha recogido su premio.

“Os prometo que no me esperaba esto. Esto no podría haber sido posible sin vuestras votaciones. Muchísimas gracias a todo mi equipo que ha hecho esto posible, porque esto es un trabajo de grupo”, ha empezado diciendo la cantante.

Con la voz cortada por la emoción, Chanel no ha podido evitar emocionar a los presentes. “Gracias a todas las personas que me han apoyado desde el principio y a todos los artistas que están nominados y nominadas esta noche. Y podría seguir hablando, pero estoy muy nerviosa”, ha terminado diciendo.

Sin duda, Chanel no para de romper récords. ¿El último? Ganar este premio. ¡Enhorabuena, Chanel!