Rosalía dedica su discurso en LOS40 Music Awards a los artistas de LOS40: “Os tengo mucho amor y admiración”

LOS40 Music Awards 2022 nos ha regalado grandes momentos que ya forman parte de la historia de los premios: los galardones más importantes de la música en España han vuelto a reunir a toda una constelación de estrellas encima del escenario.

Pero si una de ellas causó máxima expectación al ser anunciada entre las nominadas de los premios, esa fue Rosalía. La artista encabezaba la lista con un total de 7: a mejor artista, álbum (Motomami), canción y colaboración junto a The Weeknd (La Fama), videoclip (Saoko), artista en directo y mejor gira.

Sin duda, era uno de los nombres que más se deseaban escuchar en cada una de las entregas. Y finalmente subió al escenario hasta en tres ocasiones para recoger el galardón al Mejor Álbum en Categoría España, Mejor Gira por su Motomami World Tour y el Golden Music Award que le entregó Pedro Almodóvar.

Así ha sido el discurso de Rosalía en LOS40 Music Awards 2022

En su primer premio de la noche, Rosalía subió emocionada al escenario para correr a abrazar a Alexia Putellas que era la encargada de entregar el premio al Mejor Álbum en Categoría España, junto a Paula Echevarría.Y al descubrirlo, la artista confesó su devoción por la deportista:

"¡Qué fuerte porque soy tan fan de Alexia! No sabía que me lo estaba dando Alexia, soy muy fan de ella", exclamaba emocionada. Y añadía que también era fan de Paula Echevarría, aunque se confundió y la llamó "María".

Seguidamente, se dirigió al público para confesar sus miedos con el disco: "Cuando hice Motomami me tardé 3 años en hacerlo. Mientras lo hacía dudaba de si cuando estuviera listo para compartirlo, habría al otro lado alguien listo para escucharlo. Y realmente, ¡vaya sí que hubo alguien!", dijo entre risas y arrancó el aplauso del público.

"Muchas gracias por estar ahí, por darle amor a Motomami, gracias a mi familia, a mi pareja, a mi equipo, gracias a todos los fans y a LOS40 por apoyar mi música", zanjó entusiasmada.

Pero no fue el único premio que recibió, también se llevó el de la Mejor Gira por su Motomami World Tour y lo agradeció con las siguientes palabras: "Me gustaría dedicarlo a todas las personas que están detrás de las giras, de la locura que es montar una. A todo mi equipo detrás del Motomami tour. Sois muy generosos conmigo, pq compartís lo más valioso que tenéis vuestra energía y vuestro tiempo. Es un sacrificio enorme".

Rosalía, a Pedro Almodóvar: "Vino a mi primera gira y me quería morir"

El tercer premio que se llevó Rosalía lo recibió de manos de un Pedro Almodóvar con el que rodó Dolor y Gloria. El cineasta, que le entreó el Golden Music Award, tuvo las siguientes palabras para ella: "La escena que rodamos demuestra el poderío vocal de Rosalía. Teníamos muy poco tiempo, lo hicimos en directo con el sonido del río. Hay que tener una voz muy poderosa para que además se te entienda. Era ella".

Mientras, la artista no disimuló su emoción: "Es muy fuerte que este artista, que es un director increíble, siempre has sido tan personal, tan valiente haciendo tus películas. Que él me de este premio, muchas gracias. Pedro vino a mi primera gira, de mi primer proyecto, vino a ver un show de Los Ángeles, me quería morir. Es muy fuerte esto", aseguró.

Para finalizar, la artista se dirigió a sus compañeros de profesión: "Quería deciros que desde pequeña siempre he querido ser artista, y todos sabéis que este camino tiene telita pero por eso quería dedicároslo a todos mis compañeros que estáis hoy aquí, porque os tengo mucho amor y admiración. También a todos los que han querido o que son artistas y a todos los que lo serán".