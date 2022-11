Mercadona lanza un nuevo producto de la línea +Proteínas pero no ha convencido a todo el mundo

Mercadona se ha convertido en el supermercado de confianza de muchos españoles. Y es que el negocio de Juan Roig ha sabido ganarse el corazón con sus productos de, sobre todo, los celíacos, intolerantes a la lactosa y los que buscan una amplia colección de productos altos en proteínas, entre otros.

Precisamente estos últimos se encuentran cada vez más productos que añadir a su alimentación y que se convierten en un must. Desde yogures hasta natillas, batidos e, incluso, frutos secos en polvo. Pues bien. Ahora Mercadona ha lanzado un nuevo producto de la línea +Proteínas que parece no haber convencido a todo el mundo.

Se trata de su primer pan tostado protéico "bajo en hidratos". El paquete de 200 gramos tiene un precio de 2,45 euros y su fabricante es Anitin. ¿Qué ingredientes lleva? Mix de harinas y proteínas vegetales (38%) (proteína de arroz, harina integral de centeno, harina integral de garbanzo, proteína hidrolizada de trigo), gluten de trigo, semillas de lino (15%), sésamo (7%), pipas de girasol (7%), aceite de oliva virgen extra, levadura y sal.

Eso sí, no es apto para intolerantes a la fructosa, ya que, según el nutricionista David Archilla, los integraltes contienen fructanos. Tampoco es apto para celiacos, aunque sí lo es para intolerantes a la lactosa, vegetarianos y veganos.

Como mencionamos en líneas anteriores, este producto no ha convencido del todo a los clientes de Mercadona. "A Mercadona se les va de las manos", dice @manuss82. "A veces me planteo si estas tablas son reales", @añade @angelpz85. No obstante, también están los que no han dudado en correr a su Mercadona más cercano para hacerse con este producto lo antes posible. "Muy top para volumen", dice uno de los usuarios. "Yo hago el pan en casa y este me parece muy buena opción", añade otra seguidora del nutricionista.

Sea como sea, la cadena de supermercados de Juan Roig ha vuelto a convertirse en tendencia tras el lanzamiento de este producto. Y tú, ¿eres de los que no están del todo convencidos con el pan protéico de Mercadona o de los que va a darle una oportunidad?