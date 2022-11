‘Millennium’: el hit inspirado en James Bond que Robbie Williams considera de ‘clase B’

A Robbie Williams, Millennium no le gusta mucho. Considera que es una de sus canciones de 'clase B'. No se sabe si su letra tiene algún significado. Pero no importa porque "es divertida". Está inspirada en James Bond, en el tema creado por John Barry para 'You only live twice', la quinta entrega de la saga. Lamentablemente, Millennium tampoco fue del agrado del ya fallecido compositor británico. Estas son solo algunas de las curiosidades de la canción que se convirtió en el primer nº1 del ex Take That en las listas británicas.

-Sorprendentemente, lo que Robbie Williams no había conseguido con las canciones de su primer álbum, ni siquiera con la emblemática Angels, lo logró con Millennium. El primer single de I've been expecting you (1998), se convirtió también en su primer nº 1 en solitario en las listas de Reino Unido en Septiembre de 1998. El primero de otros muchos que llegarían después.

-Dio la casualidad que Millennium destronó a All Saints, que lideraba la lista con Bootie call. Y coincidió que, en ese momento, Robbie Williams mantenía una relación sentimental, un tanto turbulenta, con Nicole Appleton, una de las componentes del grupo femenino. El ex Take That se limitó a decir: "Alguien tenía que ser derrocado y ¡también podía ser la esposa!".

-Millennium se inspira en You only live twice ('Solo se vive dos veces'), tema interpretado por Nancy Sinatra y compuesto por John Barry para la película homónima de la saga de James Bond. Estrenada en 1967, la quinta entrega de las aventuras del famoso espía 007, estaba protagonizada por Sean Connery.

-Se incluye un sample de la creación de Barry, pero no se utilizó el original ya que era mucho mas barato (reducía los costes de royalties) recrearlo en el estudio. Así que se contrató a toda una orquesta, compuesta por 26 músicos de cuerda, cuatro de trompa, y un arpista.

-En una entrevista con Sound on Sound, Guy Chambers relató: "Robbie llegó con la idea de hacer algo basado en James Bond. Queríamos utilizar la sección de cuerda de You only live twice, pero llevándolo al hip-hop. Una vez que lo teníamos decidido, fue cuestión de encontrar un ritmo que funcionara, algo que finalmente ocurrió acelerándolo". Y el compositor añade: "Quería una 'intro' icónica, y definitivamente la mejor elección era You only live twice. Te atrapa desde el principio… lo tuve claro. Sabía que iba a ser magnífica".

-Millennium nació en pocas horas, contó el co-autor del tema en Sound on Sound: "Lo más interesante es que es la canción más simple de Robbie y de todas las que yo he compuesto jamás – solo un par de acordes. En todo el proceso, empleamos cuatro horas, en aquella época siempre trabajábamos muy rápido".

-Williams escribió gran parte de la letra muy rápidamente, sí, pero llegados a ese punto, la canción no tenía título. Chambers tuvo la idea. "Rob estaba cantando la letra y yo, detrás de él, canté 'Millennium'. Y él se giró y me dijo, 'Sí, vamos a poner ahí la palabra'". En Songwriting Magazine in June 2019 contaba: "Yo tuve la idea de llamarla Millennium. En esa época se hablaba muchísimo del cambio de milenio, era un poco como ocurriría después con la palabra 'Brexit'. Pensé que era una palabra interesante".

-¿Tiene algún significado la canción?. Si lo tiene, Chambers lo desconoce: "No sé si la canción significa realmente algo, pero qué importa. La letra es divertida. Con mucha frecuencia cuando Rob está escribiendo una letra, lo único que pretende es hacerme reír".

- Millennum no fue del agrado de John Barry, el compositor de la música de You only live twice (y de otras diez películas de James Bond). "Unos meses después de haberla publicado, y de que se hubiera convertido en un hit, conocimos a John Barry" cuenta Guy. "Queríamos conocerle, pero fue increíblemente antipático, tuve la sensación de que pensaba que habíamos asesinado su pieza musical. Fue un poco incómodo, por decir algo, pero yo todavía sigo siendo un gran fan de John Barry".

-Tampoco Robbie es muy fan de la canción. Guy Chambers confesaba en la revista Songwriting: "Rob no considera esta canción como una de nuestras mejores piezas. No le gusta cantarla en directo. Cree que es uno de nuestros temas de clase 'B' y no una de nuestras canciones de clase 'A'. Lo respeto, podemos estar de acuerdo o discrepar. No coincidimos en todo, nunca lo hemos hecho".

-El video es una parodia de James Bond. Se rodó en los Pinewood Studios de Londres (donde la mayoría de las producciones Bond) y lo dirigió Vaughan Arnell. Incluye todo tipo de parafernalia tópica del famoso espía, desde la mochila propulsora (de 'Operación trueno' de 1965), hasta el consabido esmoquin, o el Aston Martin DB5 (el coche que conducía Bond en Goldfinger). Robbie hace algunas recreaciones muy toscas de famosas escenas de 007 y flirtea con chicas caricaturizando las expresiones faciales de Connery. Tras el estreno del clip (que ganó un Brit Award en 1999), los medios de comunicación empezaron a señalar a Williams como candidato a la siguiente entrega de James Bond. En esa época, Pierce Brosnan había abandonado la saga. Para acabar con todos los rumores, Robbie declaró en Radio 1: "Nunca me han pedido o he querido interpretar a James Bond, hice el vídeo de Millennium como una parodia y eso fue todo".

-"Fue nuestro primer nº1 en Reino Unido, lo que era muy gratificante. Pero también fue un éxito menor en América… Robbie no quiso triunfar en América", contaba Guy. Pero Williams opina diferente. Según comentó en Billboard: "Mi sentido del humor es muy británico. Puede que mis composiciones sean también demasiado coloquiales. O, quizá, es que simplemente no les gusto a los americanos".