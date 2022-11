Karol G sube una foto en bikini comparándose con Ariel y revoluciona las redes

Karol G se ha convertido en una de las reinas dentro de la industria musical, tanto por sus temas como por las lecciones que transmite en sus redes sociales. Ahora lo ha vuelto hacer en los dos casos: en Twitter ha compartido un párrafo muy inspirador en el que anima a sus seguidores a quererse tal y como son y, en Instagram, ha publicado unas fotos en bikini con un verso y una fecha que han hecho arder las redes.

Después del éxito de Strip Love Tour, su última gira, la bichota ha decidido tomarse unos días de relax para cargar las pilas antes de todo lo que tiene preparado. En estos momentos de descanso ha aprovechado para darse un baño nocturno en la piscina y dejarnos unas imágenes muy sexys que han cautivado a sus seguidores.

En este carrusel se compara con la Sirenita cuando Ariel sale del agua con el pelo rojo mojado. Unas fotos en las que saca a relucir su lado más sensual y explosivo junto lo que podría ser su próximo lanzamiento. Con estos factores, Karol ha lanzado la publicación perfecta para todos sus fanáticos.

"Juré que no me iba a coger de ningún culito... y aquí me tiene hablándote bonito", escribía junto a los emoticonos de unas gotas de agua y el número 13. El mismo número que puso en la descripción de sus pérfil de Instagram cuando terminó la gira. Sus seguidores no han tardado en sacar sus propias conclusiones en cuanto a lo que podría significar esta fecha.

Algunos apuestan a que se trata de su nueva canción o colaboración, el artista más mencionado ha sido Feid, ya que se han compartido muchos mensajes por redes que ha hecho sospechar de una posible relación de amor. Otro coinciden en que será el momento que confirme su nuevo disco, lo más deseado por los usuarios.

De momento, tendremos que esperar para saber que se trae entre manos la bichota y que llegue cuanto antes ese día 13 en el que lo descubriremos. Y tú, ¿que crees que está preparando?