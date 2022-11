Britney Spears padece una enfermedad: “No hay cura, excepto Dios”

Si hay algo que tenemos claro, es que Britney Spears adora bailar por encima de cualquier cosa. Y es que antes de empezar su andadura dentro del mundo de la música, fue bailarina. En los escenarios brillaba más por sus movimientos que por su voz, ya que no solía cantar en directo.

Sin embargo, ahora que su vida ha dado un giro de 180º, la artista ha retomado los bailes en el salón de su casa y sus coreografías improvisadas han preocupado mucho a sus seguidores ya que no entienden cómo puede dar tantas vueltas sobre sí misma. Han sido muchas las especulaciones que se han hecho, pero ahora ha sido la propia Britney quien ha querido explicar el motivo de sus extraños bailes.

Más allá de un simple show

La cantante se ha cansado de las críticas y de los análisis con lupa de sus vídeos en los que muestra sus dotes como bailarina, aunque quizás no de la mejor forma. Su objetivo no es otro que hacer ejercicio en casa y moverse, pero sí de paso puede recordar esos enigmáticos pasos que hacía, mejor que mejor.

Ahora ha asegurado que sufre un daño en los nervios del lado derecho de su cuerpo. Una enfermedad para la que "no hay cura, excepto Dios", supone. Britney ha querido explicar que esto es causado cuando “no obtienes suficiente oxígeno en tu cerebro”, por lo que éste, "literalmente se apaga". La artista lo está pasando mal por esta afección en los nervios y ha afirmado que hay semanas que se despierta y sus manos "están completamente adormecidas".

Ella misma ha definido este dolor como "alfileres o agujas en el lado derecho de mi cuerpo, que suben hasta mi cuello y la parte que más me duele es la sien. Pica y da miedo", reconoce.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con sus vídeos? Pues Britney lo ha dejado bien claro: "Es graciosa, pero cuando bailo no siento el dolor. Es como si mi mente fuera literalmente a un lugar de mi niño interior. Y aunque ya no me muevo como solía hacerlo... Realmente creo que mi fe en ella me dio fuerza".

Aunque no tenga cura, la artista ha visto el baile como su "medicamento", un lugar donde realmente. siente "oxígeno yendo a mi cerebro y a través de mi cuello. Mis ojos están más abiertos ahora y puedo sostener la cabeza correctamente".

Britney Spears se ha mostrado de lo más orgullosa con todo el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo para lograrlo: "De cualquier manera, estoy respirando ahora y puedo bailar a tiempo, Victoria... Les envío todo mi amor a cada uno de ustedes", terminaba escribiendo.