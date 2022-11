Billie Eilish y Jesse Rutherford, deciden hacer su primera alfombra roja como pareja en pijama

Billie Eilish es una chica diferente, lo ha demostrado no solo con su música, sino con su actitud ante los medios de comunicación. Siempre ha hecho lo que le apetecía sin importarle en exceso el qué dirán y esa autenticidad es la que ha enamorado a muchos.

Y en esa línea sigue respecto a su relación con el cantante de The Neighbourhood. La pareja ya presume de relación en sus redes sociales, aunque tenía un asunto pendiente, su confirmación oficial en una alfombra roja.

No hay que esperar más, Billie Eilish y Jesse Rutherford ya han aparecido como pareja en una, la de la gala de arte y cine del LACMA, el museo de arte del condado de Los Ángeles. Y no han pasado desapercibidos y no sólo porque fuera su primera vez, sino por el estilismo elegido.

Ambos han asistido vestidos con un total look de Gucci, que era la firma patrocinadora del evento. Pero no con unos diseños de calle sino de casa. Ambos han aparecido en pijama. Ella con un camisón lencero y él con un pijama clásico de pantalón y chaqueta a juego. Color crema y logo de la firma. Y con todos los detalles, que no ha faltado la colcha para cubrirse ambos y el antifaz para dormir que llevaba ella.

Billie Eilish y Jesse Rutherford, posan por primera vez como pareja en una alfombra roja. / Steve Granitz/FilmMagic

Una pareja con críticas

Está claro que querían que se hablara de ellos como ya ocurrió el pasado Halloween con sus disfraces que hacían hincapié en su diferencia de edad. Se llevan once años, ella tiene 20 y él 31, y eso ha llamado la atención de muchos. De ahí que eligieran disfrazarse una de bebé y el otro de anciano para reírse de las críticas.

Ahora, han repetido llamada de atención con este posado tan poco usual en una alfombra roja. Un desfile que ha incluido a muchas otras celebs y donde los escotes y el color han sido la tónica predominante. Kim Kardashian completamente enfundada en cuero negro, Sydney Sweeney de muñequita rosa, las transparencias de Kendall Jenner o Jared Leto con traje de chaqueta de terciopelo fucsia con lentejuelas brillantes. Gucci en esencia.