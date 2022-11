Leo Rizzi emociona al público con su actuación en LOS40 Music Awards 2022 cantando 'Amapolas'

Leo Rizzi triunfó en LOS40 Music Awards 2022. Este jovencísimo artista de Ibiza se alzó con el premio a Mejor Artista Revelación en la categoría España gracias, entre otros muchos factores, al éxito que ha tenido Amapolas, una canción intimista que nade de la idea de poder vivir el amor de una forma totalmente libre y que llevó hasta el escenario del WiZink Center para enamorar al público.

El cantante apostó por una puesta en escena muy personal y no dudó en rebajar las luces hasta dejar el escenario prácticamente a oscuras. Solo su voz y una amapola roja y brillante protagonizaron la escena que, por momentos, llegó a parecer hipnótica.

El toque de luz lo aportó él mismo. Rizzi demostró que lo suyo es pura personalidad y, vestido con un traje blanco de rayas diplomáticas de estilo retro y sin camisa y acompañado solo de unos juegos de luces que hacían que su voz brillase todavía más, creo una atmósfera única de la que era imposible escaparse. Su actuación fue pura magia. Íntima, pero a la vez, con la capacidad de causar una gran emoción a nivel universal.

Leo Rizzi - Amapolas | En directo en LOS40 Music Awards 2022

Unos premios muy repartidos

Leo Rizzi se llevó uno de los premios de la noche, pero no fue el único. Además del galardón del balear artistas como Rosalía, Ava Max y David Guetta también se subieron al escenario para recoger su premio de LOS40.

Rosalía arrasó consiguiendo dos de los galardones a los que estaba nominada y además, el Premio Golden, el más especial de todo que reconoce una trayectoria impecable; mientras que Ava Max y David Guetta empataron en el palmarés con dos triunfos cada uno. La estadounidense se llevó el premio a Mejor Artista en la categoría internacional y el de Mejor Videoclip por Maybe You're the problem y David Guetta conquistó el de Mejor Productor Dance y el de Mejor colaboración por Crazy What Love Can Do de David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson.