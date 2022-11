Cuando Pedro Almodóvar entró en la lista de LOS40 (y otros hitos dignos de recordar en La Máquina del Tiempo)

Esta semana incluimos en La Máquina del Tiempo un homenaje a Pedro Almodóvar. El oscarizado cineasta, que recibió la semana pasada un Golden Award en LOS40 Music Awards, entró en su día en la lista de LOS40. Sí, porque como los oyentes de más edad recordarán, el manchego cantó a principios de los ochenta en Almodóvar y McNamara, un singular dúo de glam pop discotequero y gamberro que, de hecho, cosechó algunos éxitos. Dos de ellos se colaron en nuestro chart: Gran ganga, en 1982, y Susan get down, un año más tarde.

Ojo, que por entonces Almodóvar ya había rodado dos largometrajes. Pero ¡quién le iba a decir que se convertiría en uno de los directores más grandes de la historia! Por cierto, su compañero de grupo, Fabio McNamara (Fabio de Miguel) tomó distintos derroteros, y aunque grabó un estupendo disco en 2000 (Mi correo electronic… oh!), en los últimos años se ha dedicado sobre todo a la pintura.

Pero la sección comienza centrándose en su objetivo primordial, que es recordar canciones que fueron número uno por estas fechas. El itinerario arranca el 30 de octubre de 2021, cuando el primer puesto fue para Adele y Easy on me (solo necesitó dos semanas para conseguirlo: debutó en el #3). Y continúa en 2017, con U2 y You’re the best thing about me. Trece números uno han tenido Bono y compañía en la lista, repartidos en cuatro décadas.

Proseguimos con tres artistas españoles muy distintos entre sí. El primer puesto una semana como esta de 2012 fue para Pablo Alborán y Tanto. Lo alcanzó el 3 de noviembre y repitió a la semana siguiente. Por su parte, la cantautora Conchita se colgó la medalla de oro también un 3 de noviembre, pero de 2007, con Nada que perder. M-Clan fueron líderes en 2002, hace ya veinte años, con Antihéroe.

Una canción muy especial llegó al número uno el 1 de noviembre de 1997, hace un cuarto de siglo: Candle in the wind 97, de Elton John. Era una nueva versión de ese tema que había grabado en 1973 dedicado a Marilyn Monroe y que actualizó en memoria de su amiga la princesa Diana de Gales, fallecida en accidente de tráfico en París el 31 de agosto de 1997. Según el Libro Guinness de los Records, este single —¡producido por George Martin, el productor de los Beatles!— es el segundo más vendido de la historia, detrás de White Christmas de Bing Crosby.