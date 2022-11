DePol recuerda en ‘Songrisas’ su momento más tenso con Risto Mejide

DePol es uno de los artistas que están labrando un interesante camino en su andadura por el Pop español. Cada vez son más los que aprecian su talento y añaden sus canciones a las playlists que no pueden faltar en cualquier encuentro entre amigos o familiares. Su Quién Diría ya reúne casi dos millones de reproducciones en Youtube, habiéndose convertido en la banda sonora de muchas rutinas.

Ahora el joven se ha convertido en el protagonista de un nuevo episodio de Songrisas, el videopodcast de LOS40 y Vitaldent, presentado por Cris Regatero. El artista se ha enfrentado a la picardía de nuestra presentadora, quien le ha stalkeado literalmente su teléfono móvil para profundizar en sus redes sociales.

La investigación de Regatero nos ha permitido conocer que DePol no sigue un estilo de vestir determinado. "Voy un poco a mi bola. Como me da la gana, siempre intentando un poco no ir ni dejado ni súper súper arreglado", señala el artista.

Su momento más tenso en Got Talent

Muchos conocen la voz del artista tras su paso por el talent show de Telecinco. Y es que uno de los momentos más tensos que ha vivido ha estado protagonizado por el mismísimo Risto Mejide, quien le retó a cantar con él a su lado y mirándolo fijamente. ¡Un momento muy tenso!

Esto lo ha querido recordar Cris, provocando el nerviosismo de su invitado. "Me trae unos recuerdos curiosos", ríe DePol. "A ver... al final yo creo que salió bien o decente diría yo. Pero este momento fue un poco de miedo por dentro. Me estaba muriendo. Qué presión, por favor", añade.

Pero su talento acabó conquistándolo, ya que llegó a semifinales de este Got Talent España y le sirvió como foco para llegar a David DeMaría y Antonio Fernández, que acabaron impulsando su talento.

DePol está dispuesto a seguir conquistando a nuevos oídos en su paso y dejar huella en el camino de la industria de la música. Su pop ya ha enamorado a más de uno y sus letras de desamor han representado a muchos que han atravesado una ruptura.

Y tú, ¿recordabas este momento vivido por el artista en la televisión? Te aseguramos que él no será capaz de olvidarlo nunca. ¡Qué tensión!