Ghali nos habla de la escena del rap en Italia, Morad, la fidelidad a sus raíces y sus nuevos proyectos

Ghali es un joven rapero que tiene muy claro que va a llevar sus raíces a todos los lugares del mundo. Acumula millones de seguidores y escuchas en las plataformas digitales, lo que demuestra que su talento no pasa desapercibido para nadie que lo escuche.

Cada vez son más los que se unen a su ejército de fans, y eso es algo que ha dejado muy claro en su gira por Europa, en la que ha comprobado que sus letras no solo le ha inspirado a él como artista, sino también a otros miles de personas repartidas en todo el mundo. Artistas de la talla de J Balvin y Nathy Peluso halagan su trabajo gracias a temas como Barcellona, Wallah, Boogieman y Pare, entre otros.

En LOS40 Urban hemos podido charlar con él acerca de esta gira, de sus raíces, sus influencias y su acercamiento a la música de España. Esto es lo que nos ha contado:

Pregunta (P): Ghali, gracias por estar con nosotros. Empecemos por el principio. Naciste en Italia pero tus padres son tunecinos. Hay una influencia en tus letras porque cantas en italiano, árabe y francés. ¿Cómo empezaste a mezclar estos idiomas en tu música?

Respuesta (R): Sí, soy italiano, soy tunecino, soy persona. Empecé cantando en italiano, pero siempre he usado el tunecino con mi madre y mis amigos. Mezclo idiomas en mi música porque no quiero sentirme solo italiano, quiero emocionar a algunas personas que solo pueden entender bien lo que quiero decir, y a veces hay algunas palabras en árabe que en una sola palabra se puede explicar un concepto mayor. También me gusta porque suena bien.

P: ¿Cómo de importante crees que es que los artistas se mantengan fieles a sus raíces?

R: Es una pregunta interesante. Los artistas deben tener una evolución, cambiar puede ser necesario, así como también descubrir un mundo interior. De todas formas, para todos los seres humanos es importante mantenerse fieles a sus raíces. No debemos olvidar de dónde venimos, puede ayudarnos a mantener la dirección correcta. Todos tienen su dirección, artistas y fans.

P: ¿Cómo ha ido el tour europeo?

R: Muy bien. Necesitaba explorar Europa y difundir mi música. Estoy feliz con los resultados obtenidos. Siento a mis italianos y tunecinos por toda Europa. Increíble.

P: ¿Has notado algunas diferencias entre los fans de todos estos países?

R: Cada lugar tiene su vibra, las ciudades son diferentes, pero las mismas buenas vibras allá donde vaya.

P: ¿Has escuchado a algún artista español con el que te gustaría colaborar?

R: Me encanta el español y cómo suena su música. Me gusta Rosalía, Nathy Peluso, C. Tangana. Conocí a Morad este verano en España. Es un buen artista. Me gustan realmente sus canciones y su historia. ¿Colaboración? No sé. Ahora es mi tiempo de vivir mi primer tour europeo y en el futuro todo es posible.

P: ¿Qué puedes contarnos de tus próximos proyectos?

R: Después de esta gira volveré a Milán, enfocándome en mi nueva música. No tengo proyectos en mente, veamos qué pasa día a día.

Ghali, joven rapero italiano / Foto cedida

P: ¿Cómo ves la escena del rap en Italia a día de hoy?

R: El rap italiano está lleno de nuevos talentos. El nivel es muy bueno lo estamos haciendo muy bien. Estamos llegando a niveles más altos en la escena del rap europeo y estoy muy orgulloso de ello.

P: ¿Cómo describirías a Ghali?

R: Soy una persona orgullosa del artista que soy, interesado en ser el artista orgulloso de ser la persona que soy.

P: ¿Recuerdas el momento en que empezaste a tocar tu música en todo el mundo y mucha gente empezó a seguir?

R: El primer momento en el que sentí que la gente me seguía fue cuando empecé a hacer música con el propósito de tener un estilo único. Cuando encontré mi camino para ser yo, me empezaron a seguir.