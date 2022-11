BAJOCERO lanza su primer EP, 'acelera', donde recoge cinco canciones que han marcado su infancia

Este 9 de noviembre BAJOCERO presenta al mundo su primer EP: 'acelera', un proyecto discográfico en el que reúne las versiones de cinco canciones que han marcado su infancia. Daniel López, el artista detrás del nombre, cierra así el círculo que le ha hecho destacar en TikTok, plataforma en la que acumula más de 150.000 visualizaciones, para comenzar a centrarse en la realización de su propia música.

La camisa negra de Juanes y mi carro de Manolo Escobar son las dos canciones que ha presentado como singles previos al lanzamiento del EP. Con este clásico de la música en español que dedica íntegramente a su abuelo, el cantante ha visto cómo se han duplicado sus oyentes en cuestión de dos semanas: si a finales del mes de octubre contaba con 6.000, los últimos diez días le han valido para superar la barrera de los 13.000 oyentes, superando las 50.000 escuchas antes de su lanzamiento para un disco completamente autoproducido con la ayuda de LOKI y sin apenas promoción en los medios.

Con motivo de este lanzamiento, desde LOS40 hemos podido contactar con BAJOCERO para hablar sobre sus orígenes dentro de la música y el ámbito de la producción, la inspiración que encuentra detrás de sus composiciones y las razones para elegir estas cinco canciones dentro de este proyecto tan especial.

Daniel ha heredado su gusto por la música de su madre, también artista, y aprendió a producir de manera completamente autodidacta, a base de días y noches llenos de aciertos y errores: "Mi madre es músico y siempre ha estado muy presente en mi vida desde bien pequeño. Me cantaba mucho cuando era un niño. Luego fui al conservatorio unos años y estuve tocando el cello pero lo dejé porque no me molaba mucho la forma en la que enseñaban, era todo como muy reglado. Y a los 18 años empecé a estudiar producción de forma autodidacta con mi ordenador, ya que no tenía dinero para pagarme un curso, y también siendo la forma en la que más me mola aprender, a mi manera. Y desde ahí, haciendo mucha música todos los días, tanto a mí como a cualquier amigo que pillara. Prácticamente todos mis amigos tienen una canción porque les he obligado a ello, cantasen bien o mal".

En los últimos meses, BAJOCERO ha encontrado en la versiones de grandes clásicos españoles su seña de identidad dentro de TikTok, un espacio donde ha vuelto al pasado "para hacer de él otra cosa". Y es que verdaderamente Daniel ha encontrado un sonido propio que no solo utiliza en sus covers, sino que aplica a su propia música en temas como HASTA QUE VUELVA A NACER, De tu mirar y Venga, va; donde predominan los beats electrónicos, los sintetizadores y el autotune, que le ayudan a construir atmósferas envolventes donde pasado y presente se encuentran.

Imágenes promocionales de BAJOCERO para su EP 'acelera' / Steven Bernhard / @stteveenn

Un estilo a la hora de hacer música que también traslada a su estética e imagen; haciendo uso de imágenes costumbristas (un taller mecánico, un coche en mitad de un descampado, una casa en medio de un pueblo) que colisionan con un estilo y una figura que pertenecen a la Generación Z: nativo digital e hijo de la era del selfie, BAJOCERO ha colaborado con Marco Lanzarote para dar un sentido unitario a su proyecto, donde las minúsculas protagonizan sus declaraciones y los títulos de sus canciones frente a las mayúsculas que adornan su nombre. Todo está pensado al detalle.

Sobre la elección de las canciones, el artista ha elegido las más especiales para él: "las que he elegido son canciones que representan una parte de mi infancia, con mi abuelo escuchando a Manolo Escobar, con los viajes en coche a Asturias los veranos escuchando a David Bisbal y a Juanes, Mecano en general que me lleva directamente a mi madre (que es uno de sus grupos favoritos), y el primer disco en físico que me regalaron que fue de Pablo Alborán".

Todo un proceso de adaptación y experimentación que también le han ayudado a construirse como artista: "haciendo estas canciones creo que también me he podido conocer mucho, porque he cantado melodías muy diferentes, y porque al intentar llevar las canciones a otros géneros he producido un montón y me he visto en lugares muy distintos".

Una vez cerrada esta etapa, Daniel está dispuesto a seguir haciendo sus propias canciones, encontrando inspiración en multitud de lugares: "Me inspira mucho viajar, las relaciones que tengo, las películas y en general mi día a día. Muchas veces tengo conversaciones de las que se me ocurren muchas ideas que voy apuntando. También me mola empezar a componer sin ninguna idea previa, dejar que salgan solas sin pensarlo mucho. Al principio hay veces que muchas cosas que parece que no tienen sentido lo van teniendo, porque aunque no las piense, por ejemplo cuando improviso, sigo siendo yo el que está improvisando".

De momento 'acelera' ya es nuestro y está disponible en las diferentes plataformas digitales. Un trabajo redondo con el que destaca dentro de la música nacional emergente y que nos deja con ganas de más. BAJOCERO ha llegado para quedarse.