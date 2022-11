David Guetta & Bebe Rexha, Manuel Turizo, Rosalía y otros que van a caldear el ambiente este sábado

Si buscas un método para entrar en calor este sábado por la mañana sin encender la calefacción, te proponemos uno infalible: escuchar #Del40al1CocaCola y vibrar (y cantar, y bailar, si te apetece) al ritmo de los 40 éxitos musicales de la semana. Durante cuatro horas (desde las diez, nueve en Canarias) estaremos repasando el nuevo chart hasta que a las dos de la tarde, una en Canarias, sepamos cuál es el más importante del país para los próximos siete días. Y, ojo, porque la emoción por el sorteo de dos nuevos iPhone 14 PRO promete caldear aún más el ambiente.

De momento en el primer puesto está Dani Martín con Volverá (2021), que además fue la subida más fuerte la semana pasada. Le sigue Manuel Turizo con La bachata, el tema que llegó a lo más alto la semana anterior. En el #3 está Rosalía con Despechá, que sigue acariciando su cuarta semana de liderato. David Guetta y Bebe Rexha con I’m good (blue), en el #4; Bizarrap y Quevedo con BZRP Music Sessions, Vol. 52 en el #5; y Harry Styles con As it was en el #6 completan las primeras plazas y todos ellos han sido ya número uno (algunos también tres veces, como Bizarrap y Quevedo y Harry Styles). Habrá que ver si recuperan el puesto de honor o por el contrario este pasa a manos de algún artista que todavía no lo ha conseguido, como Pablo Alborán, que ya está en el #7 con Carretera y manta.

Este sábado podemos asistir al retorno a la lista de una artista muy querida por el público español: Selena Gomez. Eso sí, viene muy bien acompañada (o viene acompañando a, mejor dicho) el prometedor cantante nigeriano Rema, en el tema Calm down. A falta de nuevo álbum de la cantante y actriz buenas son las colaboraciones, y esta podrá ingresar en la clasificación si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40.

El invitado VIP de Tony Aguilar este sábado será el gran Dani Fernández. Realmente hay muchos temas de los que hablar con él: LOS40 Music Awards y su emotivo discurso, el premio Ondas, el reciente número uno con Dile a los demás… Seguro que de todo ello tiene mucho que contar. Además, Tony le pedirá que vote por su canción favorita de la lista.



Y antes de que concluya el show recordaremos números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, presentaremos nuevos candidatos, os pondremos al día de lanzamientos y toda la actualidad musical…