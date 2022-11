Michael Bublé: sus mejores duetos

Michael Bublé, el artista ganador de varios premios Grammy y Juno, firmó su contrato discográfico con Reprise Records, filial de Warner Music, hace casi dos décadas con una misión.

En primer lugar, se prometió a sí mismo no sólo mantener viva la llama de los grandes clásicos americanos aportándoles nuevos aires, sino aportarles además su singular estilo, su potencia vocal y su amor por estas melodías a temporales. En segundo lugar, escribir éxitos pop número uno que se han convertido en clásicos en sí mismos. En tercer lugar, y lo más importante para él, reunir toda esa música en un concierto y ofrecer a todos los asistentes una velada especial para nunca olvidar.

Cada noche, cantaba con todo su corazón, les daba una serenata con hermosas canciones de amor, los hacía reír, llorar, bailar y cautivar a las multitudes en arenas y estadios de países de todo el mundo. Quería que sus espectáculos fueran legendarios. Claramente ha tenido éxito en todos estos frentes, incluso más allá de sus propios sueños más salvajes. El cantante, compositor y productor es obviamente un fenómeno global.

Higher Tour

El canadiense va a pasar por nuestro país con su última gira, Higher Tour, haciendo las delicias de miles de fans que podrán disfrutar de su música en vivo. Será con dos conciertos con LOS40 Classic como emisora oficial. El primero de ellos, tendrá lugar el 30 de enero en el Wizink Center de Madrid. El segundo, el 1 de febrero en el Palu Sant Jordi de Barcelona. Las entradas están a la venta los puntos de venta habituales: LiveNation.es, Ticket Master y El Corte Inglés.

Se trata de la séptima gira del cantante, la cual sirve de presentación de su último disco, Higher, que es su primer trabajo de estudio en tres años y con el que conmemora además 25 años de trayectoria como uno de los cantantes internacionales más importantes del mundo. Higher Tour es la continuación a su exitosa gira mundial de dos años An Evening With Michael Bublé Tour, así como al décimo aniversario de su exitoso álbum navideño, Christmas (2011).

Por este motivo, hemos aprovechado para hacer una recopilación de los mejores duetos del músico canadiense.

Rod Stewart & Michael Bublé - It's A Heartache

Tienen diferentes estilos de música y voces de completamente diferentes, pero Rod Stewart y Michael Bublé demostraron ser el equipo perfecto cuando interpretaron un dúo increíble de la exitosa canción de Bonnie Tyler, It's a Heartache. Una actuación improvisada que tuvo lugar en el programa matinal de Chris Evans en la BBC Radio 2 (Reino Unido) en el 2018.

Rod Stewart & Michael Bublé - It's A Heartache

Michael Bublé & Thalia - Mis Deseos/Feliz Navidad

La canción Feliz Navidad está incluída en el disco de Bublé, Christmas. El vídeo es una versión junto a Thalía del legendario tema de José Feliciano. La interpretaron en vivo en un especial de la NBC.

Michael Bublé Duet With Thalia - Mis Deseos/Feliz Navidad - Live From NBC New York

Michael Bublé & Mariah Carey - All I Want For Christmas

Mariah Carey y Michael Bublé quizás sean dos de los artistas que ponen la banda sonora a los días de Navidad. En 2018, para un especial navideño, cantaron juntos el villancico más rentable de la historia y que cuenta con más de 16 millones de copias vendidas, All I Want For Christmas, escrito además por la propia Mariah en el año 1994.

Mariah Carey and Michael Buble "All I Want For Christmas Is You"

Michael Bublé & Laura Pausini - You'll Never Find Another Love Like Mine

En el año 2005 interpretó junto Laura Pausini esta canción en el Wiltern Theatre de Los Angeles y fue incluída en el álbum del artista, Caught In The Act.

Michael Buble feat. Laura Pausini - You will never Find - Caught in the Act

Michael Bublé & Kelly Rowland - White Christmas

Lo interpretaron en el año 2011 para un especial navideño dedicado a su disco Christmas. La actuación se emitió en el canal británico ITV. En el disco, esta canción la canta junto a Shania Twain.

Michael Bublé & Kelly Rowland White Christmas

Michael Bublé & Barbra Streisand - It Had To Be You

La actuación tuvo lugar en el año 2014 para el programa especial navideño de la NBC, Michael Bublé's Christmas in New York, donde el cantante cuenta con invitados especiales. El programa fue grabado en el famoso Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York.

Michael Buble & Barbra Streisand "It Had To Be You"

Michael Bublé & Ariana Grande - Santa Claus Is Coming To Town

Grabado también para el programa Michael Bublé's Christmas in New York del año 2014. "No podría estar más emocionado de celebrar las vacaciones de Navidad en Nueva York con una variedad tan fantástica de mujeres talentosas", llegó a decir el cantante en un comunicado.

Michael Buble & Ariana Grande "Santa Claus Is Coming To Town"

Con el inminente lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Michael Bublé continúa por el camino de su pasión, la música, pero con todavía más ilusión cada año.