El hito que a Kylie Minogue le pareció “una locura” porque tenía 52 años

En Noviembre de 2020, Kylie Minogue conquistó un nuevo hito en la historia del pop: se convirtió en la primera artista femenina que lograba que cinco de sus álbumes llegaran al nº 1 de las listas británicas durante cinco décadas consecutivas. Algo insólito hasta ese momento. Disco, el decimoquinto en su discografía, fue el "culpable" de la hazaña que la propia cantante calificó como "una locura… tengo 52 años".

"Pulsó el interruptor y apareció la estrella"

La proeza de Minogue arrancó en los 80s, cuando debutó con Kylie en 1988. Con solo 20 años, la irrupción de la australiana en la escena musical consolidó su estatus de ídolo internacional. Mike Stock, uno de los productores con los trabajó en su primer disco (además de Aitken y Waterman), recordaba en Reuters su primer encuentro en 1987: "La primera vez que Kylie llegó al estudio, se sentó en la esquina de atrás y se puso a hacer ganchillo. Matt Aitken y yo pensamos, 'Ojalá tenga alguna chispa'. Pero cuando la pusimos detrás del micro, pulsó el interruptor y apareció la estrella". Y añadía: “El primer álbum que hicimos fue uno de los más vendidos de toda la década".

Después de Kylie y de Enjoy yourself (1989), a lo largo de las cuatro siguientes décadas, el icono pop regresó al top de las listas británicas con Greatest Hits (1992), Fever (2001), Aphrodite (2010), Golden (2018), Step Back In Time: The Definitive Collection (2019)… y Disco (2020)

"A mí me parece una locura"

Disco, el decimoquinto álbum de Kylie, y al que la artista debe su hazaña, fue "muy diferente" de todos los que había grabado durante su carrera: "No sabíamos dónde nos estábamos metiendo". Lo grabó principalmente en su casa, durante el confinamiento por la pandemia por el COVID-19. "Mi respeto por mi equipo fue todavía mayor. Unas pocas llamadas a amigos, algunas equivocaciones, y tenía mi estudio montado: rieles de ropa, edredones, sábanas, cualquier cosa que pudiera absorber el sonido. Todo muy glamuroso".

Sus 55.000 copias (contando streaming, descargas, CDs, vinilos e incluso casetes) hicieron de Disco el más vendido del año en Reino Unido en su primera semana. Su ascenso al primer puesto, el 19 de Noviembre de 2020, convirtió a Minogue en la primera artista femenina con álbumes números uno en cinco décadas sucesivas: 80s, 90s, 00s, 10s y 20s. Cuando conoció su récord, Kylie no daba crédito. "A mí me parece una locura. Tengo 52 años", declaró en Reuters.

Era un hito histórico. Y así quedó reflejado en los titulares todos los medios internacionales. "¡Disco ha entrado en las listas en el número uno!. No sé qué decir, me faltan palabras", manifestó la artista a sus fans en un vídeo publicado en Official Charts Company. "Gracias a todos los que habéis apoyado con este álbum, significa mucho para mí y me alegra enormemente que haya encontrado su camino hacia vuestros corazones".

También Bruce Springsteen

La australiana compartió su hazaña en las listas británicas con un norteamericano. El solista masculino que ostenta el mismo récord - cinco álbumes número uno durante cinco décadas sucesivas - es Bruce Springsteen. Además, Paul McCartney y John Lennon (The Beatles), David Gilmour (Pink Floyd) y Paul Weller (Jam, Style Council) también consiguieron que sus discos llegaran a lo más alto, a lo largo de medio siglo, tanto en solitario como con sus bandas.

Un cambio de sonido "súper emocionante"

Dos años después de Disco, Kylie Minogue ha anunciado un cambio de sonido en el nuevo álbum en el lleva trabajando durante meses. Será el decimosexto de su trayectoria y, en declaraciones a The Sun, reveló: “He estado haciendo álbumes desde hace más de 30 años, pero cada uno es una aventura diferente. Siempre es un reto encontrar un nuevo sonido… todavía no puedo adelantar cómo será, pero sí puedo decir que es súper emocionante". Y añadía: "Mi anterior álbum lo hice encerrada. Regresar al estudio con algunas de mis personas favoritas, es una gozada"

Según ha confirmado Alistair Norbury, presidente de BMG, saldrá a la venta durante la primera mitad de 2023. Kylie espera estrenar algunos de sus nuevos temas cuando actúe en el Sydney WorldPride en Febrero de 2023.