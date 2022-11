Guns N' Roses lanzan una reedición de lujo de ‘Use Your Illusion I & II'

Cuando Guns N' Roses lanzó los dos álbumes dobles Use Your Illusion I & II en 1991, hubo gente que no pudo escuchar nada más durante meses porque estaban ocupados en esas 30 canciones. El grupo había creado un monstruo y lo sabían. Ya habían esperado bastante, nada más y nada menos que cuatro años desde el debut, Appetite For Destruction.

La banda se enfrentaba a un gran desafío para sacar su siguiente disco y no solo superaron las expectativas, sino que sorprendieron al mundo entero sacando no uno, sino dos álbumes de estudio nuevos.

Ambos álbumes se publicaron simultáneamente el 17 de septiembre de 1991. Use Your Illusion I incluye la bombástica versión del Live And Let Die de Paul McCartney, el éxito Don´t Cry y el clásico de los 90, November Rain, que llegó al número 3 del Billboard Hot 100, manteniéndose un total de 30 semanas en las listas y que ostenta el título de primer vídeo de los 90 en alcanzar 1 billón de views en YouTube (a día de hoy casi 2 billones de views). November Rain se podrá escuchar ahora por primera vez con una orquestra real de 50 músicos. Imposible olvidar que en este videoclip vimos a Slash tocar su histórico solo.

Guns N' Roses - November Rain (2022 Version)

Use Your Illusion II incluye los singles You Could Be Mine, Civil War, el Knocking On Heaven's Door de Bob Dylan además de una versión alternativa de Don't Cry con una letra diferente.

Guns N' Roses - You Could Be Mine (Live In New York, Ritz Theatre - May 16, 1991)

Para celebrar el legado musical de Guns N' Roses, hoy se publica una nueva edición de Use Your Illusion I & II. La caja contiene 97 canciones, 63 de las cuales son audios y vídeos inéditos, un libro de 100 páginas con fotos e imágenes nunca vistas, multitud de documentos de archivo y un verdadero alijo de tesoros para coleccionistas.

Disponible en varios formatos que incluyen desde cajas súper Deluxe con material expandido 7 CD+BR y 12 LP+BR hasta versiones estándar en digital, CD y 2 LP, tanto de Use Your Illusion I como de Use Your Illusion II. En todos los formatos, los álbumes originales de estudio han sido remasterizados. Todas las versiones estarán disponibles en digital, descarga y streaming.

Las cajas incluyen la grabación en directo Live In New York, en el Ritz Theater el 16 de mayo de 1991 con un sonido nuevamente mezclado. En él aparece Izzy Stradlin a la guitarra, la versión original de Don´t Cry y una interpretación especial de You Ain´t The First, ambas incluyen al fallecido Shannon Hoon de Blind Melon como cantante especial invitado. También incluye la grabación completa en audio de Live In Las Vegas, grabado en el Thomas & Mack Center el 25 de enero de 1992. El bonus disc es un Blu-ray incluye el nuevo vídeo musical en directo You Could Be Mine.

En las cajas Super Deluxe también se incluye un libro de tapa dura con fotos inéditas, memorabilia, documentos de archivo, una réplica de la carpeta del club de fans Conspiracy Inc. con el carnet, cuatro cartas del club de fans, 10 litografías dobles, siete fotos de la banda, cuatro réplicas de los pases en pegatina de tela de la gira Use Your Illusion y una réplica de una entrada del concierto en el Ritz Theater del día 16 de mayo de 1991.

Guns N' Roses es una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos y, habiendo vendido más de cien millones de discos, es considerada una de las bandas más influyentes de la historia, ya que es uno de los grupos que cuenta con más galardones, legado y repercusión mundial hasta la fecha.