Arkano: “Estamos todos locos, cuanto antes seamos conscientes, mejor”

Guillermo Rodríguez (Alicante, 1994), más conocido como Arkano, lleva desde adolescente encima de los escenarios. El alicantino se convirtió en el campeón internacional 2015 de la Red Bull Batalla de Gallos. Desde ese momento su fama creció como la espuma.

En 2017 lanzó su primer álbum de estudio, Bioluminiscencia, con temazos como Niño Mimado, Con la Cabeza Alta o Última Jugada. Ahora, cinco años después, Arkano saca su segundo LP: Match.

El artista se abre completamente al público en este nuevo trabajo, hablando de sus inseguridades y sus miedos. Arkano muestra sus claros y sus oscuros, demostrando que no tiene problema en enseñar todas sus facetas. Para hablar sobre Match, Arkano ha venido a los estudios de LOS40.

LOS40: Has tardado cinco años en sacar nuevo disco. Fue en 2017 cuando sacaste Bioluminisecencia, ¿por qué tanto tiempo?

Arkano: No me hacía falta. No tenía ni necesidad personal ni exigencia por parte de nadie. Ha sido un proceso muy natural de ir creando temas poco a poco y perfeccionarlos. Creo que eso es lo que ha hecho que haya tardado tanto.

LOS40: Habrá temas que están escritos desde hace mucho tiempo entonces.

Arkano: Sí. La de Rómpelo, que es el último single que salió, empecé a escribirlo hace años. A lo mejor hace cinco años.

LOS40: Habrás cambiado varias cosas de las letras en todo este tiempo.

Arkano: Eso es. Por eso he tardado tanto tiempo, cambiando y puliendo las canciones. Con distintos productores y estudios. Ha habido varios temas que se han caído del disco y otros que han entrado. El más antiguo que hay es Dónde estabas. A nivel de estilo no me convence tanto, las cosas como son, pero a nivel de contenido sí. Es una conversación que tengo con Dios. Pensé en las cosas que le diría. Me parece un tema que me mola mucho a nivel lírico. Es de las pocas cosas tan antiguas que he mantenido.

LOS40: ¿Conversas mucho con Dios?

Arkano: No, no... creo que ha sido mi única conversación con Dios. Para decirle dónde estabas.

LOS40: ¿La espiritualidad se queda en otro lado?

Arkano: Sí, quizá he tenido un camino de la espiritualidad que no ha ido por la religión. Creo que desde que empecé a conectar con la psicología, empecé a ver que lo que yo llamaba espiritualidad eran mecanismos psicológicos aderezados de misticismo.

LOS40: Es verdad que en este álbum hablas mucho de la importancia de la salud mental y de tus sesiones con la psicóloga. ¿En qué momento te cambió el chip?

Arkano: Yo llevo yendo a terapia desde 2016. Empecé a ir para prepararme para mi récord guiness. El objetivo era tener herramientas emocionales para enfrentarme a estar 24 horas haciendo freestyle. Al final hablábamos de todo menos de eso. Vi lo importante que era. Una de las misiones de mi disco es mostrar esas realidades de mí. Uno de mis mensajes es que estamos todos locos. Cuanto antes seamos consciente de ello, mejor. Hablo de mis oscuridades y mis visitas a terapia. Creo que es necesario.

LOS40: Hablas también sobre la cuarentena. En una de las canciones dices “En la cuarentena casi me vuelvo alcohólico” (Más fuerte que nunca), ¿te evadiste en el alcohol?

Arkano: Sí, mi batalla con el alcohol es eterna. Ahora estoy en un momento de mi vida en que estoy lejos del alcohol. Es mi objetivo. Es algo que ha sido difícil de gestionar para mí. En cuarentena fue mucho más allá. Si consigues llegar a un término medio, bien. Pero yo lo he tenido que dejar a raja tabla. Desde adolescente he asociado el ocio a beber acohol. Es un atajo muy rápido para escapar de situaciones incómodas. Hablo por mí mismo. Me he hecho muy poco tolerante a la incomodidad social. Eso me ha hecho tirar del alcohol bastante. Poner la vida en modo fácil. Ahora estoy trabajando eso: enfrentarme a la incomodidad y a la vergüenza. Entender que la vida no es juego todo el rato.

LOS40: Me sorprende que digas que eres poco tolerante a la incomodidad social cuando llevas tantos años en este mundo.

Arkano: Sigo estando muy incómodo. Una de mis misiones es ver qué rueda tiene que girar en cada momento. Hay momentos a los que llego muy inseguro y lo estoy pasando muy mal. Aunque no se vea, en mi cabeza están pasando muchas cosas. Hay otras veces que he llegado activo y con fuerza arriba. Voy como una pisonadora.

LOS40: ¿Por qué Match para el nombre del álbum?

Arkano: Creo que es el punto de unión de todos estos temas. Cada uno de ellos va a un lugar distinto, tanto a nivel concepto como musical. Demuestro partes de mi persona diferentes. Todas esas artistas de mi persona se unen y dan lugar a un proyecto. Ese es el Match.

LOS40: ¿Te sientes más cómodo que en tu primer álbum con lo que estás contando?

Arkano: No me acuerdo cómo me sentía en mi primer álbum, pero en este me siento muy cómodo. Le comenté a un colega lo orgulloso que estoy de este disco. Da gusto sacar un material con la cabeza alta.

LOS40: ¿Ha habido una evolución personal hasta llegar a mostrar estas distintas facetas tuyas de Match?

Arkano: En Bioluminiscencia mostraba toda esa parte llena de luz, pero seguía una inercia de cómo había sido educado. Esa parte feliz y constructiva. Ahora me he atrevido a mostrar esa parte más oscura, pero que es necesaria. Hay que normalizar mostrar eso. Con el paso de los años entiendes que eso es sano.

LOS40: ¿Cuál ha sido la canción más complicada de escribir a nivel emocional?

Arkano: Yo diría que ha sido Purga. Hablo de una ruptura. Profundizo mucho. A nivel artístico también le di muchas vueltas. Es la letra de la que más orgulloso estoy.

LOS40: ¿Es más complicado escribir desde la rabia y el desamor?

Arkano: No. No es más complicado. Quizá el profundizar en el dolor y llegar al motor inicial del dolor sí que hace que sea más fácil, pero cuando tiras del hilo y llegas a comprender lo que te pasa, es más doloroso.

LOS40: En muchas de tus entrevistas has hablado de cómo te has deconstruido durante estos años, dejando atrás algunas rimas que podían ser machistas de tus inicios, ¿cómo has llegado a este momento?

Arkano: Ha sido un proceso muy natural. A medida que ha ido evolucionando mi conciencia social en distintos aspectos, ha ido cambiando mi discurso. Tanto en entrevistas como en canciones, intento reflejar lo que soy. No hay nada impostado en ningún sentido. Ha sido una evolución. A todos nos pasa, vemos imágenes, comentarios y mensajes y decimos ‘madre mía, lo que pensaba’. Si pienso en mis primeras rimas... Pero también me parece bonito y esperanzador. Si hay esperanza para mí, hay para muchas más personas.

Sobre su paso por MasterChef

LOS40: No sé si estás siguiendo la nueva edición de MasterChef Celebrity.

Arkano: No, no lo estoy viendo, la verdad (ríe).

LOS40: Al final venías del mundo del freestyle, ¿qué balance sacas de pasar por un formato así?

Arkano: Muy guay. Yo soy un motivado y cuando me enfrento a un reto nuevo me pongo a ello. Cuando iba a entrar, cancelé todo lo que tenía. Por suerte pude parar todo y me metí de lleno en la cocina. Empecé a trabajar con un profesor y a estudiar recetas. Era como un videojuego. Fue una etapa muy guay. A ratos era dura, porque no dejas de competir y es un programa que exige mucho. Pero es una experiencia muy chula.

LOS40: ¿Volverías a repetir en un talent de este tipo?

Arkano: Sí, depende de cuál. Pero alguna cosilla así, claro.

LOS40: ¿Seguís teniendo relación entre los compañeros?

Arkano: Tenemos un grupo de WhatsApp y comentamos cosas. Hoy voy a ver a Eduardo Navarrete. Viene a la fiesta de presentación de mi disco, que lo celebramos en Malasaña. También hablo mucho con Julian Jansen.

Sobre las batallas de gallos

LOS40: ¿Te volverías a ver haciendo batallas de gallos?

Arkano: No. Mira que me dan de ganas. Cuando estoy haciendo deporte, con la dopamina arriba, me imagino allí. Veo y me encanta. Pero luego hago una balanza de pros y contras y por mi salud mental no.

LOS40: Claro, desde casa se ve muy fácil, pero luego ponte ahí. Es mucha presión que ya has vivido.

Arkano: Claro, son muchos factores que influyen. Creo que no lo disfrutaría. Cuando no disfrutas de un ejercicio es complicado que sea productivo. Puede haber disfrute desde el dolor, la pena y la rabia, pero si es desde el medio, no sale nada. En mi última época de batallas tenía más miedo que alegrías. Entonces de momento no es mi lugar.

LOS40: ¿Estaba esa presión de haber llegado a lo más alto?

Arkano: Fueron muchas cosas. Había miedo. Cada vez tenía más faceta pública fuera del freestyle que luego me repercutía en las batallas. Tus rivales intentan buscar tus puntos débiles y te los va a soltar. Yo sentía que iba a justificar mi carrera. No era un duelo de ingenio. Sentía que iban más al terreno personal. Eran cosas que no me apetecía gestionar en ese momento. También antes había dos batallas al año y ahora están todas las semanas. Todo eso influye en tu rendimiento.

LOS40: En la escena actual, ¿tienes algún favorito o favorita?

Arkano: Blon. Para mí, Blon. Es un máquina, lleva muchísimos años y me encanta la cultura que tiene. Se merecía quedar campeón este año.

LOS40: ¿Qué retos te quedan por conseguir a nivel profesional?

Arkano: Me fliparía actuar. Me encantaría hacer algo. Con todo el respeto del mundo a los actores y actrices. Si se pudiera, me molaría poder actuar en algún proyecto audiovisual. Ojalá se dé.