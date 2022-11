Vicky Martín Berrocal, muy sincera, habla del sobrepeso: “Dejemos de juzgar el cuerpo de los demás”

Además de arrasar en su carrera profesional como diseñadora de moda, Vicky Martín Berrocal, también se ha volcado en el mundo de las redes sociales con sus reflexiones y se ha ganado un hueco en ellas. Concretamente ha sido en Instagram donde ya acumula más de un millón de seguidores y donde ha compartido sus vacaciones veraniegas, sus looks, sus entrenamientos y todos los hábitos que ha seguido para dar un giro en su vida.

La empresaria siempre se ha mostrado de lo más cercana con sus followers y desde el primer momento los ha hecho partícipes del cambio físico al que se ha enfrentado en los últimos años. Una cuestión de esfuerzo, constancia y sacrificio del que, sin duda, se siente muy orgullosa.

Tras perder más de 20 kilos, la diseñadora de moda se ha sentado más de una vez delante de la cámara para hablar sobre los problemas de salud que le ha provocado el sobrepeso con el objetivo de concienciar a todos los que lo sufren o están pasando por una situación similar.

Su objetivo es concienciar

Esto le llevó a convertirse en embajadora de Novo Nordisk y, después de un año y medio formando parte de esta familia, se ha vuelto a sentar delante de las cámaras para charlar sobre la obesidad: "El sobrepeso es una enfermedad, pero también hay que entender que uno tiene que ser lo que quiera ser", decía afirmando que hay que dejar de juzgar y de criticar.

"Cambiemos este relato y tengamos más empatía", pronunciaba Vicky que, seguidamente, se ha puesto a ella misma como ejemplo: "A mí me habéis visto a lo largo de mi vida de mil formas distintas, y ¿quién tenía derecho a juzgarme?", preguntaba.

Si hay algo que siempre ha defendido a capa y espada es la importancia de ir al médico cuando ves que hay algo que no va bien o que tu peso no es saludable: "A mí me ayudó bastante", aclaraba, resaltando, de nuevo, la importancia de hablar de estos temas desde "el respeto y la empatía".

Junto a este vídeo, la diseñadora de moda también se ha desahogado en un texto en el que ha querido ser clara, sincera y concisa: "Dejemos de juzgar el cuerpo de los demás. Cada uno tiene el cuerpo que tiene y no debemos criticar, tenemos que queremos tal y como somos".

Unas palabras muy aplaudidas por sus seguidores y, especialmente, por su hija; Alba Díaz, quien, además de darle 'me gusta', le ha comentado con caritas con corazones en los ojos.