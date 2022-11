El calentón de Nathy Peluso con Jon Kortajarena en ‘Estás buenísimo’: mira el vídeo y la letra

Sale de la piscina y le da el Sol

Estamos en la casa de Marisol (ah)

Como le resbala el agua por el cuello

Me pongo nerviosa y me amarro el cabello (ah)

Con disimulo me mira a mi

De solo pensarlo me relamí (wuh)

Parece gasolina, yo soy alcohol

Masaje con aceite de girasol (shh)

El se prende su cigarro (ah)

Te derrito si te agarro

Tienes cara de guarro (auh)

Te lo hago en el barro

Que bonito, que macarro

Te paseo en mi carro

Le da miedo porque sabe

que yo muevo el cotarro

Puh ah

A mi me pica pica

Me llama llama

Me roba roba la atención

Me cali calienta, me tiene atenta

Me sube sube la tensión

A mi me pica pica

Me llama llama

Me roba roba la atención

Me cali calienta, me tiene atenta

Me sube sube la tensión

Eey

Estas buenisimo (auh)

Estas buenisimo, joder (sexy)

Estas buenisimo (auh)

Estas buenisimo, f*ck (ah)

Estas buenisimo (auh)

Estas buenisimo, joder (chiqui chiqui)

Estas buenisimo, fuck

Estas buenisimo (auh)

Que figura, que valiente

Que locura tan sugerente

Que dulzura, que maleante

Que belleza tan delirante

Que delicia, que caliente

Yo quiero clavarle lo' diente' (ah)

Yo lo chupo y le cuento

lo que quiera que le cuente

A mi me pica pica

Me llama llama

Me roba roba la atención

Me cali calienta, me tiene atenta (oh)

Me sube sube la tensión

A mi me pica pica

Me llama llama (ah)

Me roba roba la atención

Me cali calienta, me tiene atenta (nene)

Me sube sube la tensión

Estas buenisimo (auh)

Estas buenisimo, joder

Estas buenisimo, fuck

Estas buenisimo (auh)

Sácame brillo, puedo ser tu avenida

Dame un anillo, voy a ser tu prometida

Me imagino olerte y tocarte

Ese cuerpo es historia del arte

Eres sencillo y yo no soy complicada

Mira chiquillo, me tienes desubicada (mira)

Me gustaría mimarte

Tengo todo para regalarte

A mi me pica pica

Me llama llama

Me roba roba la atención (ah)

Me cali calienta, me tiene atenta

Me sube sube la tensión

A mi me pica pica

Me llama llama

Me roba roba la atención (shh)

Me cali calienta, me tiene atenta

Me sube sube la tensión

Ah ah

Ah, ah (uh, uh, uh)

Ah

Deja que te cate

Con aceite, sal y tomate

Deja que te cate

Con aceite, sal y tomate, nene

Deja que te cate

Con aceite, sal y tomate, mmm (dame sexo)

Deja que te cate

Con aceite, sal y to... (auh)