Chema Rivas y Ptazeta nos muentran a los ‘Number One’ del baile en su nuevo videoclip

Chema Rivas y Ptazeta se han unido para dejarnos una de las canciones que más vamos a escuchar en la pista de baile. Number One, así se llama esta colaboración que ha venido con un videoclip muy especial que nos enseña que el amor a primera vista sí existe y que el baile es una de las formas perfectas para enamorar a alguien.

A lo largo de todo el tema, los dos artistas nos van contando cómo una persona que no quería relaciones de amor acaba encontrando una debilidad de la que no se puede separar. "Mami yo no era de amores, pero desde que te ví supe que eras pa´ mí, ahora los días son mejores", rapea la canaria entrando por la puerta grande.

Ambos artista han sabido mezclar a la perfección sus sonidos. Ptazeta le da su toque urbano y rapero y Chema Rivas su lado más sensible con los ritmos que siempre han caracterizado sus canciones, desde Mil Tequilas a Algodón de Azucar.

Una historia de amor con mucho flow

Como hemos dicho, este lanzamieno ha llegado junto al videoclip que consigue meternos de lleno en la letra y en la sensación de estar enamorado. Todo esto transcurre en una nave donde multitud de adolescentes se reunen para bailar y disfrutar con sus amigos.

Sin embargo, algo cambia para las dos chicas protagonistas cuando se cruzan en el autobus y luego se vuelven a ver en esa sala. Gracias al baile y lo que significa para ellas, sienten una conexión especial, convirtiéndose en una "debilidad". Algo que comprobamos al final del vídeo cuando nos dejan unas emotivas imágenes de ellas hablando y riendo.

Con esta historia y estos ritmos estamos seguros de que no va a tarda en convertirse en un auténtico éxito dentro y fuera de la pista. Y tú, ¿ya has escuchado Number One?