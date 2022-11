Maldita Nerea ya sabe quién va a ganar el Mundial de Catar 2022 y por qué

En este 2022 Maldita Nerea no ha compuesto la canción para la selección española de camino al Mundial de Catar 2022 (un honor que le ha correspondido a Toke de Chanel) pero no por ello los componentes de la popular formación van a quedarse al margen de la máxima competición mundialista.

La banda tiene una historia muy ligada al torneo ya que, como decimos, compuso Buena energía, la canción con la que quiso animar a la roja en el mundial de Brasil justo después de que fuéramos Campeones del Mundo en Sudáfrica 2010. Ese es precisamente, el mejor recuerdo que guarda Jorge Ruiz de unas competiciones que disfruta viéndolo solo en casa.

En su día el grupo explicó que "la Selección nos ha dado tanto que se merecen que les entreguemos lo mejor de nosotros, nuestra mejor energía: Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz mi suerte, yo te seguiré" como parte de su apoyo a la selección española de fútbol.

La Selección española intentará este otoño conquistar su segunda Copa del Mundo. Quedan apenas unos días para que el Mundial se ponga en marcha y Maldita Nerea no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar de sus recuerdos, de Iniesta, de lo que va a pasar y de hasta dónde va a llegar España...

Si quieres saber quién va a ser la selección triunfadora del Mundial de Catar 2022 y por qué se va a imponer al resto de selecciones, no te puedes perder la explicación de Jorge Ruiz. El músico además nos desvela cuáles son sus mejores recuerdos mundialistas. ¡Dale al play!

Universo Mundial, tu canal de vídeo en directo para informarte de Qatar 2022

El Grupo Prisa suma más de 150 profesionales de radio y prensa escrita, entre ellos alrededor de medio centenar de enviados especiales, para acercar la última hora de la competición más importante del fútbol. Universo Mundial estará disponible en los medios de PRISA, con contenido exclusivo y una programación diaria de hasta 12 horas de emisión en vivo

Los aficionados al fútbol llevan los cuatro años de rigor esperando para volver a disfrutar de un Mundial, pero el próximo día 20 de noviembre arranca por fin en Qatar. Para ofrecer la mejor información sobre la competición futbolística más relevante, PRISA Media suma por primera vez el músculo de sus cabeceras y lanza Universo Mundial, un canal en directo con hasta 12 horas de programación diaria interrumpida que incluirá el seguimiento minuto a minuto de la actualidad mundialista, la opinión y el análisis más completo; programas, reportajes y entrevistas de producción propia, además de un diálogo constante con los usuarios que estarán al otro lado. Más de 150 profesionales del grupo ofrecerán la última hora de los partidos y contenido exclusivo a través de los diferentes soportes de los medios: edición digital, impresa, en antena y redes sociales.

Desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, Diario AS, Cadena SER, EL PAÍS, Caracol Radio, El HuffPost, WRadio y ADN Chile aunarán esfuerzos para brindar a los aficionados una cobertura sin precedentes en la que participan medio centenar de enviados especiales que informarán desde el terreno no solo de la última hora deportiva, sino de las historias personales y sociales que deje este evento internacional. Los enviados contarán con el apoyo de decenas de periodistas que integran las redacciones de Deportes de PRISA Media. Los locutores de la SER Manu Carreño, Dani Garrido y Jesús Gallego; los periodistas de AS Joaquín Maroto, Aritz Gabilondo y José Antonio Espina; así como los de EL PAÍS Pepe Sámano, Ladislao Moñino, Diego Torres, David Álvarez y Lorenzo Calonge, además de Natalia Junquera y Manuel Jabois son algunos de los nombres que firmarán esta cobertura. Pero también estarán analistas habituales como Álvaro Benito, Rafa Alkorta, Pedja Mijatović, Kiko Narváez, Iturralde González, Tomás Roncero, Alfredo Relaño o Luis Suárez Miramontes, entre otros.

Contenidos exclusivos, programas de actualidad en directo, análisis...

Desde el inicio del Mundial las cabeceras emitirán el canal en directo Universo Mundial, desde la una del mediodía a la una de la madrugada (hora peninsular española). El equipo de PRISA Vídeo, liderado por Fran Llorente, ha preparado una parrilla de programación con contenidos exclusivos, programas de actualidad en directo, análisis con las mejores firmas, seguimiento en directo de los partidos y guías de selecciones y jugadores más relevantes, así como espacios de entretenimiento y conversaciones en redes sociales y la última hora en vivo desde Qatar contada por los enviados especiales del grupo.

Universo Mundial ofrecerá contenido tanto en directo como bajo demanda para que los espectadores no se pierdan nada del mayor acontecimiento futbolístico del año. La programación se podrá seguir a través del canal de Youtube de cada uno de los medios de PRISA y en sus portadas web. Los mejores contenidos se podrán ver también en el canal de vídeo de EL PAÍS para televisión conectada, disponible en Samsung TV Plus y la plataforma Tivify. “Universo Mundial no va a contar solo los goles, va a ir más allá”, subraya Llorente. Habrá mesas de análisis, programas que aprovecharán todos los géneros que ofrecen las cabeceras del Grupo y que completarán el relato del Mundial.

El director de AS y responsable del comité de Deportes de PRISA Media, Vicente Jiménez, califica Universo Mundial como “un desafío”: “Nunca habíamos afrontado una cobertura editorial multimedia, en directo y con muchas horas de emisión. Supone un reto para nuestros equipos que exigirá el mayor nivel de sinergias, coordinación y agilidad”. El periodista añade que este canal permitirá a todos los aficionados “disfrutar de un músculo creativo inédito en el grupo” gracias al trabajo transversal. “La posibilidad de unir el talento y los recursos de nuestros medios en España y América, con el apoyo de las ediciones de EL PAÍS y AS, además de las emisoras de radio de Prisa en todo el continente americano nos permitirá llegar allí donde nadie más puede llegar: periodismo de calidad y global”.

Cada cabecera aportará además sus especificidades. El diario AS está preparando un especial para su edición de papel que será solo el pistoletazo de salida de una cobertura que pondrá especial atención en la selección española y en sus rivales, pero también en los equipos americanos que acuden a la cita: México, Estados Unidos y Canadá.

La directora de Deportes de Cadena SER, Laura Martínez, enfatiza que la emisora montará “una pequeña radio desde Doha” para no perderse nada. Entre otras propuestas, establecerán conexiones cada hora con los enviados especiales; se publicará un podcast diario, Los cromos del Mundial, que será presentado por Bruno Alemany y Axel Torres; y los usuarios de altavoces inteligentes, a través del formato Flash Mundial, contarán con cuatro ediciones diarias de información de última hora.

La redactora jefa de EL PAÍS, Nadia Tronchoni, asegura que su equipo afronta la cita “con ambición y sentido de responsabilidad”. La periodista explica que tendrán “muchos ojos puestos en la selección española, pero también en el país anfitrión”. Además de sus firmas habituales, como Jorge Valdano o Andoni Zubizarreta, han abierto la sección a algunos invitados, como los exfutbolistas Philipp Lahm y Gaizka Mendieta; y una futbolista todavía en activo, líder en el Barcelona, Irene Paredes. La sección trabajará por primera vez “codo con codo” con el equipo de Audio para acompañar toda la información con una serie de podcasts, además de una newsletter diaria.