Guillem Viladoms sobre el desenlace de ‘Rabia: El circo diabólico’: “Habrá mucha mierda entre nosotros”

El pasado 6 de noviembre, Flooxer, el canal juvenil de ATRESplayer, estrenó la tercera temporada de Rabia, su game show, producido por YouPlanet, que nos tiene a todos pendientes de descubrir quién es la bestia dentro de un grupo de tiktokers e influencers que van descartando posibilidades.

Trece participantes vuelven a someterse a esta maldición que, en esta ocasión, los lleva al circo. Chuso del Campo sigue siendo el master de este formato que mezcla el scape room con la telerrealidad y que engancha al público más joven de la cadena.

Hemos visto los tres primeros episodios. Lidia Rauet, Álex Segura, Dani Marrero, YosoyPlex, Alex Gibert, Jordi Rodríguez, Atack3000, Lia Sikora, Nakar, Rubygex64, Carla Frigo, Sieteex y Guillem Viladoms forman el grupo dispuesto a vivir la aventura y descubrir al asesino.

Las primeras sospechas han recaído sobre Nakar, Lidia Raduet y Guillem Viladoms, aunque todavía queda mucho juego que ver. De hecho, este 13 de noviembre podremos ver el desenlace que nos tiene a todos en ascuas.

Lidia, una sospechosa

En el último capítulo pudimos ver a Lidia Raduet metiendo la mano entre las serpientes para conseguir una llave que, finalmente, fue la acertada y, por eso, recibió una pista. Un logro que la convirtió en sospechosa. Para ella fue superar un miedo.

“Mis compañeros ya habían metido la mano ahí dentro y vi que no pasaba nada. Metí la mano y fue como que no me va a pasar nada, pensé en eso. Te tienes que mentalizar cuando te da miedo, es como ‘no pasa nada, no pasa nada’. Te tienes que sacrificar por el equipo”, a segura Lidia.

La pista les pareció un poco absurda a sus compañeros: “La bestia es más alta que tú”. Quedó claro que todos son más altos que ella y eso aumentó la desconfianza. “Es obvio, claramente siempre soy la bajita. No me lo tomo mal. Siempre he sido la bajita desde que era un microbio. Soy la más pequeña siempre”, asegura tomándose con humor ese hecho.

En cuanto a lo que podemos esperar de los últimos capítulos, sin hacer spoiler, lo que nos puede avanzar es que “no acaba como se conducen los primeros tres capítulos. La gente puede sospechar de una persona y luego puede ser totalmente otra. Te engañan mucho. La misma persona sabe muy bien cómo hacerlo. Te puedes pensar que es una y es completamente lo contrario. Siempre sorprende. Los finales de Rabia siempre sorprenden”.

Guillen Viladoms, otro sospechoso

Guillem Viladoms fue el primer elegido para participar en el truco de magia de la carpa de circo. “Jamás había participado en ningún show y menos de magia, pero cuando me dijeron de meterme ahí, me encantó. Fue formar parte del circo y me gustó mucho”, asegura.

Pero no fue eso lo que le convirtió en sospechoso, sino haber averiguado el código para abrir un candado. Una habilidad fruto de su inteligencia que no todos entendieron. “Lo llevas bien. Si eres nuevo, te permito que estés tenso, pero yo que llevo varias Rabias a mis espaldas, yo sé salir de aquí y echarle la culpa a otro”, explica sobre ese momento en el que las dudas recaen sobre él.

“En los cuatro últimos episodios habrá mucha mierda entre nosotros, más que en cualquier otra Rabia. Nos tiraremos mucha mierda entre nosotros. Después, habrá carne, lo dejo ahí y es que, no puedo decir nada más, pero por ahí va la cosa”, avanza sobre lo que nos queda por ver.

Sieteex, rayado

“A mí me ha gustado mucho la escenografía, el atrezzo, los colores, esa vibra del circo tétrico, las luces, mucha oscuridad, el rollo que desprende”, destaca Sieteex sobre esta tercera temporada.

“Nunca es lo que parece, pero claro, al no ser lo que parece ya te estás planteando el ‘a ver si realmente me están haciendo la psicológica y yo mismo me estoy despistando’. Es lo que me gusta de Rabia, no sabes por dónde cogerlo, no sabes por dónde te va a salir”, asegura sobre lo que hemos visto hasta ahora.

“Se viene muy muy muy fuerte. Necesito verlo ya, personalmente”, añade sobre lo que queda por ver. Solo habrá que esperar al estreno del desenlace este domingo 13 de noviembre.