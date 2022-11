Maxi Iglesias enloquece las redes sin camiseta: “Ya sabéis lo que me gusta una buena ducha…”

Maxi Iglesias es uno de nuestros actores favoritos, no solo por su amplio recorrido en el mundo de la interpretación, sino porque cada vez que comparte una publicación en Instagram con sus más de dos millones de seguidores consigue subir la temperatura, ¡y no es para menos!

Da igual lo que esté haciendo, el actor siempre logra acaparar todas las mirada. Lo mismo lo hace estando de vacaciones que intentando promocionar un producto. Y lo de intentar no es porque el actor no se esfuerce, sino porque sin querer los ojos se van para otro sitio... ups.

El feed de sus redes es toda una caja de sorpresas. Y es que lo mismo nos encontramos una imagen haciendo deporte, otra con sus amigos disfrutando de una buena hamburguesa o de un día de rodaje, que llega y comparte una instantánea de lo más provocativa. Esto último es lo que ha pasado con su última foto en la que estaba intentando hacer una colaboración con una marca.

Bajo el agua

El resultado ha sido maravilloso y es que con ese modelo no podía ser otro. Maxi ha posado sin camiseta, presumiendo de abdominales (que muchos sudores le han costado) y ha conseguido enloquecer las redes: "Ya sabéis lo que me gusta una buena ducha…", escribía.

Pero lo mejor de todo es que, por si no tuviésemos suficiente con una foto, Maxi ha publicada tres, ¡y a cada cual mejor! ¿Lo podemos considerar como uno de los intérpretes más guapos de nuestro páis, no?

El intérprete lleva meses cumpliendo con su rutina de deporte y con su rutina de ejercicios. Ha sido de lo más constate y se ha esforzado al máximo, y el resultado no es otro que el que hemos podido ver en su foto.

¿Per- do- na?

Sin duda, una publicación que no ha dejado indiferente ni a sus más allegados. Entre ellos, Roberto Leal. Quien no ha podido resistirse a comentarle: "¿Perdona? Quince botes para ponerme más fuerte que una caja de Listerine morado. ¡Titán!".

También ha sido Eva Soriano que, ante la duda de no saber muy bien qué estaba promocionado, ha confesado que estaba encantada con la foto: "Me encanta este anuncio de... ¿esto es dentífrico? No sé tío me he distraído es que no sé qué pretendes".

Sus seguidorxs también han sacado su lado más creativo y le han dejado comentarios de lo más risueños: "¿Alguien ha visto el jabón?"; "¿Cuántas habéis leído el texto?"; "¿Por qué cortaste la foto?". Incluso algunos han sacado su lado más sostenible y le ha ofrecido ducharse juntos para ahorrar agua: "Cuidemos el agua, bañémonos juntos"