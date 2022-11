Paula Echevarría nos cuenta lo que ocurrió tras el lapsus de Rosalía en LOS40 Music Awards

Rosalía fue una de las grandes protagonistas de LOS40 Music Awards y no sólo por ser la artista que más premios se llevó en la noche, un total de tres: Mejor álbum, mejor gira y un Golden Music Award. Fue la encargada de abrir la gala y, posiblemente, la artista con la que más se fotografiaron los invitados.

Fue una noche de momentos inolvidables y de algún que otro pequeño lapsus. Alexia Putellas y Paula Echevarría fueron las encargadas de entregarle al premio al mejor álbum. Cuando la cantante se subió al escenario, se deshizo en elogios con la mejor futbolista del mundo.

“Qué fuerte, porque yo soy tan fan de Alexia. Yo no sabía que me lo estaba dando Alexia, que es muy fuerte, me acabo de dar cuenta. Que soy muy fan de ella y también de María”, dijo Rosalía nada más coger el micrófono. Y claro, el momento se hizo viral por haber llamado María a Paula Echevarría. Un lapsus del directo y de una explosión de emociones que hace caer en estos pequeños errores.

De lo que ocurrió en ese momento y después ,al bajarse del escenario nos ha hablado la propia actriz e influencer, desvelando algo que nadie notó. Así como también nos ha contado sus anécdotas en Got Talent y ha reflexionado con nosotros sobre su actual momento vital y profesional:

Hace pocos días también pudimos contar contigo para LOS40 Music Awards y se comentó mucho el desliz de Rosalía al llamarte 'María', ¿qué ocurrió después?

Pobrecita mía, lo pasó fatal. Pero es que lo más gracioso de todo es que no me enteré. Todo el mundo estaba cantando, hablando y con el desfase de los micros, encima del escenario ni me enteré.

Cuando llegué a mi mesa, una chica que trabaja con Rosalía vino a buscarme porque decía que se moría, que no se había dado cuenta hasta que bajó del escenario. Y fui y estaba súper apurada, me pedía perdón y yo le dije que no pasaba nada, que yo misma soy especialista en cambiar el nombre a todo el mundo.

Y hablando de LOS40 Music Awards, ¿qué música se escucha en tu casa?

Se escucha de todo, desde Jeanette, años 70, a La Casa Azul, Dani Fernández, Rosalía... todo. Mis playlist son de lo más variopintas.

Te estamos viendo en distintas facetas como jueza de Got Talent y ahora en un formato nuevo de Prime Video llamado True Story...

Cuando me preguntaron si tenía alguna anécdota divertida para contar en 'True Story', evidentemente la que narro se me quedó marcada. Tengo muchas, pero esta está por encima de todas. Sobre todo, de las anécdotas contables, después tengo otras pero que no quedarían muy bien relatadas en público.

¿Cómo preparaste todo el relato?

Fue muy gracioso, porque no llegué y directamente la conté en plató. Si no que se la conté al director, al guionista para empezar a guionizarlo y fue divertido como revivirla. También pedí fotos para acordarme de detalles y eso me hizo sonreír otra vez al recordarlo.

¿Cómo estás viviendo ser jurado de 'Got Talent'?



Me lo estoy pasando increíble. Para mí, Got Talent ha sido como un regalo caído del cielo. Llevaba mucho tiempo deseando hacer algo nuevo, que me divirtiera... llevaba muchos años metida en TV y cine, empalmando una serie con otra, con películas... me apasiona pero necesitaba un respiro.

El cuerpo me pide hacer cosas totalmente distintas que no había hecho nunca. Y llegó Got talent, con el éxito asegurado, siendo tan blanco, tan familiar y queda poca televisión así.

Me sorprendió mucho cuando me anunciaron, la cantidad de gente que me escribió. Ahora que empiezan las galas en directo tengo una lista larguísima de amigos que quieren venir a verlo.

¿Cómo te has sentido como jueza de Got Talent?

Es que yo siempre he estado al otro lado, era la que se subía a la tarima y la gente me juzgaba. Me sirve para ponerme en el lugar del otro. Valorar cosas que si no has pasado por ello nunca no sabes. Por ejemplo, creo que a Risto no le han hecho un casting en su vida. Y no es capaz de ponerse en el lugar de la persona que en un minuto y medio tiene que demostrar todo lo que sabe.

Está siendo divertidísimo, lacrimógeno.. una experiencia espectacular.

¿Qué tal está siendo compartir mesa de jurado con Risto?

Él sabe ver otras cosas que yo no veo: a pesar de sus 'noes', las valoraciones más completas son las suyas, sin duda. Suelen ser de una inteligencia superior porque sabe ver un punto más allá.

Me gusta mucho discutir con gente inteligente [risas] tenemos rifirrafes y luego nos reímos, lo dejamos todo ahí y se acabó. Pero son discusiones de verdad, eh, en la que cada uno defiende su postura, pero después nos reímos.

Desde que diste el salto a Mediaset te hemos visto en pocos proyectos de ficción, ¿cómo valoras ese cambio?

Con la edad aprendes a que solo hay una vida. Me he prometido a mí misma que a partir de ahora no voy a hacer nada porque crea que lo debo hacer, ni porque sea lo que los demás esperan de mí, solo voy a hacer lo que a mí me haga feliz. Lo tengo más claro que el agua.

¿Estás trabajando en algún proyecto de ficción?

Tengo uno para enero pero todavía estoy estudiándolo porque es un poco raro [risas]. Es que últimamente se está intentando llevar la ficción a otro punto, el abanico se está abriendo de una forma tan grande que se buscan otras perspectivas. Esta que me han ofrecido no se ha hecho nunca en España y estamos viendo si me lanzo o no.

¿Qué series estás viendo?

Ahora estoy con Sagrada familia y me gusta bastante cómo está hecha. Pero siempre tengo diferentes frentes abiertos: una que veo con mi chico, otra con mi hija... con ella, que ahora está en el mundo adolescente, siempre seguimos Stranger Things, Enola Holmes...