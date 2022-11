Mora recuerda el momento en que su vida cambió gracias a Bad Bunny: “Tenía 300 dólares en mi cuenta”

Mora es uno de los artistas que más está sonando en las listas de éxitos internacionales. Temas como Calentón, Tuyo y La Inocente con Feid, entre otros, se han convertido ya en la banda sonora favorita de millones de personas en todo el mundo.

Uno de los artistas que lo han apoyado incondicionalmente en su carrera es Bad Bunny, con el que además también comparte temas como Una Vez, incluido en el álbum YHLQMDLG. Precisamente fue este el momento que, para el propio Mora, marcó un antes y un después en su carrera. Después de su colaboración con El Conejo Malo, sus cifras comenzaron a aumentar sin cesar y cada vez eran más los que llegaban a la música de Mora. Él aprovechó para exprimir su talento y conseguir capturar de forma definitiva a todos esos oyentes.

De esto precisamente ha hablado en el podcast de Roberto Mtz, donde ha querido regalarle unas bonitas palabras al intérprete de Neverita. También ha desvelado cómo se conocieron, que fue a través de Berni, el hermano de Bad Bunny, y su chica. Ambos estaban enamorados del talento de su compatriota y no dudaron en enseñarle una muestra a la estrella de reggaeton. Este también cayó rendido ante su talento y decidió invitarlo a trabajar juntos. Y entonces surgió su participación en el disco YHLQMDLG.

Gracias a esto, y como hemos mencionado en líneas anteriores, la fama de Mora se disparó. Tanto es así que ha recordado a Roberto que antes de su trabajo en el disco de Bunny, tan solo tenía 300 dólares en la cuenta. "Yo cuando empiezo a ver capital y ganancias es el año pasado. Cuando salió YHLGMDLG, en 2020, muchacho, yo tenía 300 dólares en mi cuenta. Porque yo cobraba 1.000 dólares, pero yo tenía que pagarle 150 a este, 150 a lo otro... So, a última hora yo me quedaba con 400 dólares. Nadie puede mantener la película de un artista con 400 dólares por show, no hay manera. Nadie te puede ver con la misma ropa dos veces porque imagínate. Me van a decir, qué es esto...", declara nuestro protagonista.

Ahora sus canciones reúnen millones de escuchas en las redes sociales, lo que le ha animado a seguir creando y desarrollando su faceta artística. Él lo tiene claro: la clave es mantenerse alejado de las tendencias para crear un arte lo más auténtico posible.