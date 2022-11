Juanes: “Para mí, volver a pisar un escenario y a tocar con la gente ha sido salud mental”

En la recta final de la gira Origen, Juanes, además de ganar un Golden Music Award a toda su trayectoria en LOS40 Music Awards 2022, acaba de estrenar el primer single de su próximo trabajo, Amores Prohibidos. Sobre esta canción, el proceso creativo en plena pandemia, sus colaboraciones con Sebastián Yatra, Morat y su apoyo incondicional talento latinoamericano, entre otros temas, ha charlado el artista colombiano con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Origen: una etapa personal muy especial

"[Con ella] Volvimos a los escenarios. Para mí, haber vuelto a tocar en vivo y encontrarme con el público, tanto aquí en Europa como en América, ha sido increíble, muy gratificante. Y, sobre todo, salud mental volver a pisar un escenario y a tocar con la gente. Estoy muy agradecido [...] y después de este tiempo tan extraño, de encierro, ha sido mucho más valorado".

La pandemia: una oportunidad para crear y reconectar con su familia

"Fue una época de contrastes pero me sirvió muchísimo para estudiar mucho más la guitarra, el canto, la armonía musical y para componer como un demente. Hice muchas canciones nuevas y de eso trata este nuevo álbum que viene. Es un álbum ,uy especial para mí, de 11 canciones, que hablan de relaciones interpersonales con mis hijos, con mi esposa, con el mundo entero. Creo que es un álbum profundo en el alma y me tiene bastante contento. Tiene diferentes colores de rock, de folk y un poquito del caribe también (la percusión es colombiana). En general, es un ábum con el que me sieto bien representado".

El próximo disco: equilibrio entre esencia Juanes y nuevos sonidos

"Tiene una conexión con la esencia de mi música, pero más en la producción más atrevida y más moderna por así decirlo con elemento rock. Es algo que suena diferente y eso me tiene muy feliz, porque de eso se trata siempre que estás haciendo música nueva: hacer algo que sea refrescante pero que mantenga tu lenguaje".

El apoyo a Sebastián Yatra, Morat y al nuevo talento latinoamericano

"Con mi hermano y con Rafa Restrepo (con quien trabajo en el management) tenemos una compañía que se llama OneS, un sello donde tenemos a una chica que se llama Gale, de Puerto Rico, que es muy talentosa. Y otra chica de Medellín, Antonia Jones, que tiene una música increíble y tiene su album terminado y eventualmente escucharás algo de eso".

"Me gusta mucho, más que del negocio en sí o de la industria como tal, esta red de la parte artística. Es lo que me llama mucho la atención. En este álbum que sale nuevo también hay un dueto con una chica de Medellín. Se llama Mabiland y hace como R&B y Soul y a mí me encanta".

¿Cuáles son los Amores Prohibidos?

"La historia de esta canción viene porque un día me desperté en medio de la pandemia y me leí un artículo que, si mal no estoy, está en el New York Times. Era de una chica que decía "qué va a pasar entonces si estamos todos encerrados, con aquellos amores prohibidos" y a mí eso me causó mucha gracia, pero sí, son esos, como dicen los americanos, 'affairs', amores que están escondidos siempre [...] y, básicamente, que son complejos. Y la canción tiene ese color mas poético porque trabajé en la letra con Alexis Díaz Pimienta, cubano que vive aquí en España".

Gira en 2023

"Después de tocar en Medellín en diciembre con Morat (en dos estadios), vamos a estar un par de meses -en enero y febrero- descansando para comenzar en marzo con el nuevo álbum y un nuevo concepto en el show y todo esto".

Si quieres ver la entrevista completa de Juanes en LOS40 Global Show… ¡Dale al play!