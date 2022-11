Violeta Mangriñán habla de los resultados de sus analíticas: “Si me hago una herida podría desangrarme”

Violeta Mangriñán nunca ha tenido pelos en la lengua para sentarse delante de su teléfono y contarles a sus más de dos millones de seguidores su día a día, incluido los dramas también, sí. La influencer es de lo más natural, y eso, sin duda, es algo que se agradece en las redes.

Desde que se convirtió en mamá el pasado mes de julio junto a Fabio Colloricchio, la valencia ha explicado cómo ha sido este giro tan drástico en su vida, pasando a convertirse en su máxima prioridad su pequeña Gala.

Tras superar los meses de postparto recomendables, Violeta hace unas semanas volvía a recuperar su rutina de deporte. Sin embargo, la joven se daba cuenta que algo no iba bien tras sufrir mareos y náuseas. De hecho, fueron muchos de sus seguidores quienes sospecharon de que estuviese embarazada de nuevo, algo que ella negó, afirmando que se había hecho un test por si acaso.

Sus malestares le llevaron a acudir al médico y a hacerse unas analíticas de las que, no solo ella estaba esperando los resultados, sino que sus seguidores también. Después de varios días, por fin le han dado el diagnóstico y, a juzgar por su stories, parece que no han sido muy buenos...

¿Qué le pasa?

"Tengo que subir el nivel de proteínas, lo tengo bajo porque no consumo prácticamente carne ni pescado...", empezaba escribiendo, afirmando que tiene que consumir proteínas "ya sean vegetales o animales". La doctora también le ha recomendado que añada batidos puntualmente y Violeta ha aprovechado para pedirle a sus seguidores que le recomienden "alguna marca buena de batidos (…) que sean sanos y no sepan mal".

Sin embargo, lo peor no ha sido eso... la coagulación de la sangre de la valenciana tampoco está bien. De hecho, la sanitaria le ha hecho una semejanza para explicarle lo que le pasa, y Violeta la ha explicado: "Si me hago una herida grande podría desangrarme porque el nivel de coagulación en mi sangre no es correcto", decía asustada confesando que ya ha pedido "cita con el hematólogo para ver qué pasa".

Violeta habla por stories de los resultados de sus analíticas / Instagram @violeta

Aunque Violeta esperaba que los resultados de su analítica explicaran sus mareos, lo cierto es que no ha sido así: "Probablemente sea un problema cervical (…) siempre me quedo enganchada del cuello y es habitual en mí tener vértigos", decía explicando que "todo esto evidentemente ha empeorado después de la llegada de Gala ya que la cargo constantemente".