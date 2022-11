El divertido lapsus de Alaska en la foto de Aitana y Mario Vaquerizo con el que te identificarás

¡La noche de LOS40 Music Awards 2022 sigue dando que hablar! Los premios más importantes de la música en España llenaron de estrellas el WiZink Center de Madrid. Todavía no superamos las magníficas actuaciones que nos regalaron los artistas durante aquella noche.

Pero no solo en el escenario pasaron cosas, ¡ni mucho menos! En las mesas, donde estaban los celebs disfrutando de la velada, también hubo grandes momentos. De hecho, pudimos ver todo tipo de fotos que compartieron los invitados e invitadas.

Mario Vaquerizo, uno de los colaboradores más queridos de Anda Ya, aprovechó la noche para echarse una foto con una de las artistas más queridas del momento: Aitana. El marido de Alaska aparece posando junto a una de las ganadoras de la noche en un selgie que no nos puede gustar más. ¡Y es que la naturalidad es lo suyo!

Como dos amigos íntimos, los dos celebs miran a cámara: él serio, ella, sonriendo con una enorme sonrisa. “Aitana y servidora os deseamos muy buenos días”, escribió Mario junto a la imagen. Por supuesto, la intérprete de Mariposas no tardó en contestar: “Y lo felices que salimos. Me encantas, Mario”.

El lapsus de Alaska

Alaska, la pareja de Mario Vaquerizo, no quiso perder la oportunidad de comentar. La cantante de Dramas y Comedias escribió lo siguiente: “Muero, Aitana bailando así toda la noche”. La celeb escribió ese comentario haciendo referencia a su temazo En el coche, del que Alaska debe ser muy fan. La cosa es que la cantante no lo escribió desde su cuenta personal, si no desde la de su grupo Fangoria. Un error muy típico entre las personas que tienen varios perfiles en redes sociales.

“Ay, que he puesto el comentario desde el perfil del grupo”, volvió a escribir Alaska ya desde su cuenta. Un divertido lapsus con el que seguramente te hayas sentido identificado o identificada si gestionas distintos perfiles. Y es que es un error muy común. Nos sentimos muy Alaska en estos momentos.