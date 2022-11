Daddy Yankee responde a Don Omar y a la polémica con Raphy Pina: “Es lamentable”

Tenemos un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Don Omar, Raphy Pina y Daddy Yankee. Para ponerte en contexto, todo se remonta a octubre de este año tras la entrevista ofrecida por Kong a El Chombo. En ella recordaba el momento en que abandonó su gira con Daddy tras el desacuerdo al que llegó con el puertorriqueño y su productor Raphy Pina. Hablaba, incluso, de un complot contra su figura haciendo referencia al momento en que supuestamente le apagaron el micrófono en una de sus actuaciones.

La cosa no quedó muy bien entre Daddy, Raphy y Don y se enfrió con el transcurso de los años, pero ahora se ha revivido tras las declaraciones de Kong y la respuesta de Raphy. Pero eso no es todo. Ahora ha sido el propio intérprete de Gasolina el que ha tomado cartas en el asunto respondiendo al de Dale Don Dale, y sus palabras no tienen desperdicio.

En un adelanto de su entrevista con Alofoke Radio FM se escucha a Yankee referiéndose a su compañero de profesión con la tranquilidad que le caracteriza. "Lo que pasa es que es lamentable que él hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó. Eso duele. ¿Tú sabes qué es que pase el tiempo y digas 'Te quitaste'? No hay excusa. Entonces tú quieres buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación. Eso es un problema grande porque no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, la opinión de nadie. Es que tú sabes que en el fondo de tu corazón que eso pasó. Y no hay manera de justificarlo", declara.

Las palabras de Yankee no han tardado en inundar las redes sociales de reacciones de todo tipo. "Daddy Yankee no es un cantante. Daddy Yankee es un movimiento", dice un usuario. "Soy fanático full de Don Omar, pero la sinceridad que siempre ha caracterizado a Daddy Yankee es de admirar", añade otro.

De momento, Don Omar no se ha pronunciado al respecto, aunque no dudamos que lo haga más pronto que tarde. Y tú, ¿qué opinas de la polémica? ¿Crees que algún día conseguirán resolver sus diferencias?