Abraham Mateo nos desvela su mejor recuerdo de un Mundial

La música de Abraham Mateo ha viajado ya por muchos rincones del mundo. Desde que se introdujo en la industria en el 2009, su voz es reconocida por la gran mayoría de los españoles.

Pero si algo ha demostrado el gaditano a lo largo de todos estos años es que la música no es su única pasión, sino también el fútbol. Por ello, y a unos días del comienzo de una de las competiciones futbolísticas más esperadas, no podía faltar en el Cuestionario Mundialista

Abraham desvela frente a las cámaras de LOS40 su mejor recuerdo con el Mundial, que poco tiene que ver con la Selección Española. Habla de una final que le tocó vivir desde Buenos Aires, y en concreto era la de Argentina - Alemania. "Me acuerdo que Argentina no tuvo la suerte de ganar y recuerdo salir a la calle y ver gritos, lágrimas, y... una locura. Me quedé súper sorprendido", declara.

¿Dónde va a ver Abraham los partidos del Mundial? "Siempre ha sido un momento muy especial para nosotros, de reunirnos la familia con palomitas. Tú sabes, con alegría, y obviamente me gustaría que me pillara en casa", añade.

Pero eso no es todo. ¿Sabías que Abraham ha conocido a Leo Messi? Sobre esto y sobre el ganador de este Mundial de Catar ha hablado Mateo frente a nuestras cámaras. ¡Dale al play y descúbrelo!

Todo listo para Catar

El Grupo Prisa va a estar muy pendiente de esta competición futbolística. Llega Universo Mundial, que estará disponible en los medios de PRISA con contenido exclusivo y una programación que durará 12 horas al día.

Ocurrirá desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Diario AS, Cadena SER, El País, Caracol Radio, El HuffPost, WRadio y ADN Chile cubrirán los partidos de este Mundial, y en LOS40 estaremos pendientes de los contenidos que todos estos equipos de profesionales nos ofrecerán en las próximas semanas. Así que si no quieres perderte nada de esta competición, permanece muy atento a nuestras redes sociales.

