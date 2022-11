Los árboles urbanos aportan salud mental

Si vives en una ciudad y ves árboles por la ventana, es posible que te encuentres mejor, ya que se ha demostrado que existe un fuerte vínculo entre su presencia y nuestro estado de ánimo. Las tortugas más grandes de nuestro maravilloso planeta pueden llegar a medir 3 metros. Algunos pájaros se pueden anticipar a las olas de frío y poner tierra de por medio para no sufrirlas… Estas y otras curiosidades sobre nuestro planeta azul, en El Eco de LOS40.

1#. ¿Sabías que…si vives en la ciudad y hay árboles cerca de tu casa tienes menos riesgo de padecer depresión?

La contaminación del aire que respiramos, el exceso de ruido ambiental, la contaminación lumínica, la falta de zonas verdes cercanas a la vivienda y muchos otros factores nos afectan física y psicológicamente, pero un estudio ha demostrado que la naturaleza urbana tiene efectos positivos en la salud mental de los ciudadanos. Y otra buena noticia es que para disfrutar de estos beneficios no hace falta ir de excursión al bosque o pasarse los fines de semana en la montaña. La investigación ha demostrado que existe un fuerte vínculo entre la presencia de árboles y el estado de ánimo de las personas de las urbes. Conclusión: todos los árboles de las calles de nuestra ciudad nos aportan beneficios.

2#. ¿Sabías que…la tortuga laúd es la más grande del planeta, puede llegar a medir dos metros y pesar más de 600 kilos?

La laúd puede llegar a medir 3 metros y pesar 800 kilos, aunque la media está en unos 2 metros y 500 kilos de peso. Es casi negra, con manchas blancas en el cuello, la zona ventral y en las aletas. La forma de su caparazón es muy curiosa, ya que se estrecha mucho por la parte posterior. Son altamente migratorias, pudiéndose desplazar varios miles de kilómetros para buscar comida y reproducirse. Se alimenta principalmente de medusas. Su presencia en el Mediterráneo es esporádica, proceden del Atlántico o del Índico y aunque no hay constancia de áreas de puesta en el Mediterráneo, utiliza este mar como hábitat de desarrollo. En 1982 se calculó que había unas 115.000 ejemplares de tortugas laúd hembras en todo el mundo, y actualmente hay entre 20.000 y 30.000, por lo que se encuentran en peligro crítico de extinción.

3#. ¿Sabías que…hay pájaros que pueden anticiparse a las olas de frío? Aunque las temperaturas para esta época del año todavía son inusualmente altas, esperamos que el frío llegue en breve para que el ciclo de las estaciones siga su curso y no desoriente a la flora y fauna de nuestro territorio. El problema es que cuando hay un fuerte temporal, las aves sufren mucho. Como los humanos, son animales de sangre caliente, y para mantener su temperatura -de unos 40 ºC- están obligados a consumir energía constantemente para que la temperatura corporal no caiga y se mueran. Cuando hay una ola de frío, el hielo y la nieve dificultan a la mayoría de las aves el acceso a su alimento sobre el suelo (semillas) o entre la vegetación más tupida (insectos). Muchas aves son capaces de anticiparse a estos eventos y escaparse de sus efectos desplazándose a otros lugares. Este tipo de desplazamientos forzados por situaciones meteorológicas adversas extremas no son migraciones, sino que se denominan “fugas de tempero”. En el caso de que llegue una ola de frío, podemos ayudar a los pájaros dándoles semillas de girasol o níger, cacahuetes, fruta o mijo, y nunca pan o bollería.

4#. ¿Sabías que…un proyecto quiere utilizar las torres de alta tensión como corredores verdes para fomentar la biodiversidad y evitar la fragmentación de hábitats?

Se trata de una iniciativa de Red Eléctrica de España y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya que la fragmentación del hábitat, debido al exceso de infraestructuras, como carreteras, líneas eléctricas o embalses, afecta al 80% de los procesos biológicos. Y eso dificulta el correcto funcionamiento de los ecosistemas. Pero con inversiones y actuaciones relativamente pequeñas, se puede lograr la existencia de auténticos corredores de biodiversidad utilizando las líneas de transporte de electricidad y de movilidad. Este proyecto se llama “Transporting Biodiversity Using Transmmision Power Lines as Stepping Zones”, y su principal objetivo es mejorar la conectividad de los distintos hábitats silvestres, aprovechar el potencial de los 44.000 kilómetros de redes eléctricas en España -el 15% pasa por la Red Natura 2000- para crear refugios para la fauna menor en cada una de las bases de las torres de alta tensión. Unas estructuras que tienen una extensión de 100 metros cuadrados cada una y se colocan a una distancia de entre 200 y 400 metros. En resumen, reconvertir las torres de alta tensión ubicadas en lugares críticos que impiden la interconexión de los ecosistemas en puntos inteligentes de biodiversidad.

5#. ¿Sabías que…el 1% más rico de la población emite más del doble de CO2 que la mitad más pobre?

Durante el período 1990-2015 (los 25 años en los que la humanidad duplicó la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera), el 1% más rico de la población mundial ha sido responsable de más del doble de la contaminación por carbono que la mitad más pobre de la humanidad, conformada por 3.100 millones de personas,

Según un informe de Oxfam Intermón, los dos grupos más afectados son los menos responsables de la crisis climática: las personas en mayor situación de pobreza y exclusión y las generaciones futuras, que heredarán un presupuesto de carbono agotado y un mundo que avanza a pasos agigantados hacia la crisis climática.

6#. ¿Sabías que… es el presupuesto de carbono?

El presupuesto de carbono es la cantidad de dióxido de carbono que puede añadirse a la atmósfera sin provocar que la temperatura media global se eleve por encima de 1,5 ºC. Si el aumento de las emisiones de los más ricos continúa a este ritmo, se agotará en 2030.

